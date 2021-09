X-Factor è tornato e la scelta di abbandonare le categorie sembra aver portato giovamento soprattutto ai giudici seduti al tavolo che sono sembrati in gran forma. Vediamo chi sono stati i concorrenti più apprezzati in questa prima selezione dell’edizione 2021 del programma di Sky.

X-Factor 2021: chi ha superato le selezioni? Ecco i concorrenti più amati

I quattro giudici di X-Factor 2021 sono la vera attrazione. Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton possiedono una chimica e una sintonia tutta loro. La prima puntata fila via liscia senza troppi drammi né troppe emozioni. Alcune scintille arrivano da giovani protagonisti e un over che sembra atterrare da un altro pianeta.

Il debutto alla conduzione dell’attore Ludovico Tersigni è positivo anche se il vero banco di prova saranno le puntate dei Live. Nell’intro arriva in ritardo e non risponde alle chiamate dei quattro giudici quasi a voler raccontare la sua estraneità al mondo televisivo fino a quel momento e senza contaminazioni, attraversando Roma, arriva su di uno skate. Un cambio veloce e si parte salutando chi l’ha preceduto, Alessandro Cattelan che domenica debutterà su Rai1 con Da Grande.

Ludovico Tersigni è stato scelto con l’obiettivo di portare la Generazione Z tra il pubblico del talent show e pare ci stia riuscendo con la sua pacatezza. I dati di ascolto della prima puntata dicono che ci è riuscito: 569.000 (2,8%) su Tv8 e su Sky ha ottenuto 615.000 (2,99%).

Mentre assiste alle esibizioni ride, balla e si commuove. Ciò che appare di Tersigni dalla prima audition è che non si è tenuto. Si è lasciato andare dopo, un momento di emozione, trasformata in adrenalina. Il rapporto con i giudici è ottimo. Emma, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton si vede che l’hanno accolto molto bene.

I 4 concorrenti migliori della prima puntata di X-Factor 2021

Senza troppi giri di parole si passa alla prima concorrente e così via. Ragazze e ragazzi molto giovani descrivono i loro percorsi di vita e con urgenza espressiva si accostano alla musica. Tra esperimenti, riusciti e non, la prima a presentarsi è una ragazza di 16 anni della Calabria, Raffaella Scagliola che convince per la sua energia e per il suo timbro i giudici seduti davanti a lei. Nel passato della ragazza, la partecipazione a Ti Lascio una Canzone.

Raffaella ci dà una dimostrazione di cosa significhi iniziare col botto #XF2021 pic.twitter.com/9NDDbBn6OW — Sky (@SkyItalia) September 16, 2021

Scorrono le auditions e la realtà arriva dirompente con l’inedito di un ventenne in t-shirt bianca e jeans, gIANMARIA. Il brano inedito si intitola “I Suicidi” ed è un pugno in faccia. Questo ragazzo ha tutto: scrittura e faccia pulita ma tormentata. Per descrivere molto bene i problemi che possono portare a togliersi la vita due sono le cose. O sai ascoltare o ciò che scrivi l’hai vissuto molto da vicino. Sarà interessante capire poi, il suo percorso come andrà.

Non stiamo piangendo, ci è solo entrato un gIANMARIA nell'occhio #XF2021 pic.twitter.com/K6qHIImIkd — Sky (@SkyItalia) September 16, 2021

Emblema di questa edizione di X-Factor 2021 è la fluidità in cui si ritrovano le nuove generazioni ed ecco che arriva sul palco delle auditions, Jathson. La prima volta di un artista no binary colpisce tutti e il brano presentato “BabyLooneyTunes” se lavorato ancora di più potrebbe girare molto bene in radio. Il commento di Emma a fine esibizione racchiude il senso che si vuole dare a questa edizione di X-Factor: “Mi auguro che tu non ti definisca mai”

In chiusura della prima puntata di audizioni arriva un alieno, Erio. La cover di “Can’t Help Falling in Love” di Elvis emoziona i giudici e lascia senza parole il pubblico a casa e i commenti di twitter. Manuel Agnelli e Emma Marrone nel dirgli sì, si portano avanti e gli comunicano che vorrebbero lavorare con lui nel percorso di X-Factor 2021. Chissà, forse, questo è un indizio che in caso ci siano più giudici a volere un concorrente sarà lo stesso a decidere?

Una cover così personale, con Erio una chiusura da brividi per questa prima puntata. ✨#XF2021 pic.twitter.com/5JUWnp4062 — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 16, 2021

X Factor 2021 elenco di tutti i cantanti che passano ai Bootcamp – puntata del 16 settembre

Raffaella, 16 anni (4 sì); Why, The Moon (4 sì); Karma (4 sì); Luca Lazzaroni (4 sì); Denoise (4 sì); Blue Channel (4 sì); Fettuccine (3 sì – No di Manuel); Jathsone (4 sì); Karakaz (4 sì); gIANMARIA (4 sì); Apnea (3 sì – No di Mika); Cassandra (3 sì – No di Manuel); Anna Renè (3 sì – No di Mika); Sarai (3 sì – No di Manuel); Versailles (4 sì); Spinozo (4 sì); Vale LP (4 sì); Westfalia (4 sì) Marte (4 sì) Erio (4 sì)

L’appuntamento è per giovedì prossimo, ore 21:15, su Sky e Tv8 con X-Factor 2021.