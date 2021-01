Chi ha incastrato Babbo Natale? è il titolo del nuovo film di Alessandro Siani in lavorazione per le prossime festività natalizie 2021. In realtà la pellicola era inizialmente prevista per Natale 2020, ma la pandemia da Coronavirus ha costretto l’attore e regista partenopeo a posticipare il tutto. Ecco le prime anticipazioni sul film.

Chi ha incastrato Babbo Natale, il nuovo film di Alessandro Siani

Alessandro Siani è pronto per il suo prossimo film. Si tratta di “Chi ha incastrato Babbo Natale“, uno dei film più attesi del prossimo Natale 2021. In realtà la pellicola sarebbe dovuta arrivare nelle sale cinematografiche a fine 2020, ma le restrizioni e le norme anti-covid 19 hanno rallentato le riprese costringendo il regista e tutta la grande macchina del film a posticiparlo al prossimo Natale.

Una cosa è certa: Chi ha incastrato Babbo Natale si preannuncia uno dei film più attesi del prossimo Natale visto che Alessandro Siani ha coinvolto anche una vera e propria istituzione dei cinepanettoni del Natale: Christian De Sica. Un colpaccio di Siani che per girare il suo nuovo film ha ricostruito la casa di Babbo Natale a Cinecittà curando ogni minimo dettaglio con tanto di salotto, studio con le lettere in arrivo da tutto il mondo e la fabbrica di giocattoli.

Chi ha incastrato Babbo Natale, la trama

Nel film “Chi ha incastrato Babbo Natale” Alessandro Siani interpreta Genny Catalano, il “re dei pacchi”, ossia di fregature, che è stata assoldato per recarsi al Polo Nord per far fallire Babbo Natale ossia Christian De Sica. Proprio l’attore e regista da Tv Sorrisi e Canzoni ha anticipato: “Genny mi sveglia dal mio buonismo e mi insegna che nel mondo esiste anche la cattiveria. Mi fa diventare più furbo o, come dicono a Napoli, un Babbo Natale con la “cazzimma”, con Siani che precisa: “Babbo Natale si deve un po’ aggiornare”

Riguardo ai motivi che lo hanno costretto a rimandare il film, Siani ha dichiarato: “abbiamo approfittato del tempo a disposizione per lavorare di più su copione e scenografia ma non vediamo tutti l’ora che riaprano i cinema, siamo stanchi delle piattaforme“. Anche De Sica è entusiasta di poter tornare sul set con il regista e attore napoletano dopo l’esperienza ne “Il principe abusivo”: “sono felice di lavorare di nuovo con Alessandro, che considero un regista elegante“.

Chi ha incastrato Babbo Natale, cast

Nel cast del film “Chi ha incastrato Babbo Natale” possiamo anticiparvi che ci saranno: Alessandro Siani, Christian De Sica e Angela Finocchiaro nel ruolo della Befana. Ma non finisce qui, fra gli attori segnaliamo anche la presenza di Leigh Gill, attore inglese che ha partecipato al film “Joker” e Diletta Leotta fortemente voluta dal regista come ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni: “l’ho conosciuta in occasione di una collaborazione per Sky, è una donna intelligente ed entusiasta. Sono contento di averla con noi“.