Mercoledì 17 Maggio su Nove in prima serata va in onda il film del 2014 Brink Mansions. Il protagonista di questo movie action di buona, anche se non eccelsa fattura, è Paul Walker, un attore tanto talentuoso quanto sfortunato. La star internazionale infatti, ha trovato la morte in un terribile incidente automobilistico proprio quando era all’apice della carriera. Vediamo chi era Paul Walker nella vita privata e in quella professionale.

Chi era Paul Walker: biografia essenziale e tappe salienti della sua breve carriera

Figlio di un ex pugile e di una ex modella, Paul William Walker IV era nato a Glendale, in California, il 12 Settembre del 1973 sotto il segno della Vergine. Della famiglia d’origine fanno parte anche i due fratelli Caleb e Cody, chiamati a sostituire Paul come sue controfigure in Fast & Furious dopo la tragica scomparsa, e le sorelle Ashlie e Amie. Dotato di un talento recitativo naturale e spontaneo, tanto da essere stato un bambino prodigio, Walker, da piccolo, aveva anche il sogno di diventare un biologo marino ed emulare Jacques-Yves Cousteau, il suo mito. Il destino ha voluto diversamente.

Dopo la partecipazione ad alcune produzioni minori, il ruolo di Caleb Mandrake nel film The Skulls-I Teschi di Rob Cohen, gli permise di farsi notare da grandi registi ed intraprendere il salto di qualità nel suo iter artistico. La fama mondiale è arrivata allo scoccare del nuovo del nuovo millennio, quando venne scelto da Cohen per interpretare Brian O’Connor in Fast & Furious, diventata una saga di enorme successo. Walker purtroppo, è riuscito ad interpretare solo i primi sei capitoli, ma resta a tutt’oggi l’attore più iconico della serie. Lo ricordiamo anche in Un amore sotto l’albero (2004) con Penelope Cruz (2004) e in Trappola in fondo al mare con Jessica Alba (2005).

Per quanto riguarda la vita privata, Paul Walker ha avuto molti amori. I più importanti sono stati quelli con Rebecca Soteros, madre dell’unica e amatissima figlia Meadow, e con Jasmine Gosnell, sua compagna dal 2005 alla morte.

L’incidente stradale e la morte

La vita e la promettentissima carriera di Paul Walker si sono arrestate troppo presto. L’attore, proprio come il personaggio interpretato in Fast & Furious, era un grande amante delle auto e della velocità e purtroppo questa passione gli è stata fatale.

Il 30 Novembre del 2013, l’artista californiano partecipò ad una serata di beneficenza a Los Angeles insieme all’amico Roger Rodas. Al ritorno, correre a 160 chilometri orari su una strada cittadina in cui il limite massimo consentito era di 70, fu fatale ad entrambi (alla guida c’era Rodas). Perso il controllo della macchina, che andò a sbattere contro un palo e due alberi, guidatore e passeggero vennero avvolti dalle fiamme di un incendio devastante che non lasciò loro scampo. Il corpo di Walker fu cremato ed oggi è custodito presso il Forest Mawn Memorial Park di Hollywood Hill.

Brink Mansions: la trama del film in breve

L’arte ha il potere di rendere immortale chi la fa e questo vale anche per gli attori. Potete rivedere Paul Walker nel film di stasera, Brink Mansions, girato poco prima della scomparsa. Ecco la trama in breve.

In un vecchio edificio abbandonato di Chicago, si raccoglie il peggio della malavita locale. La Polizia, per cercare di arginare il problema, ha costruito un muro di contenimento che isola la zona dal resto della città. Da qui un susseguirsi di sparatorie e inseguimenti fra gli uni e gli altri, che sembrano fatti apposta per tenere lo spettatore incollato alla poltrona.