Chi è Vittorio Menozzi, il concorrente del Grande Fratello 2023

Vittorio Menozzi è tra i concorrenti ufficiali del nuovo Grande Fratello 2023. Scopriamo insieme qualcosa di più sul giovanissimo modello di 23 anni nato a Parma sotto il segno zodiacale del Toro.

Vittorio Menozzi, da Parma al Grande Fratello 2023: chi è

Chi è Vittorio Menozzi concorrente del Grande Fratello 2023? Classe 2002, Vittorio è nato il 25 aprile a Parma sotto il segno zodiacale del Toro. A soli 21 anni ha già conseguito una laurea in Ingegneria Gestionale e Gestione Industriale, anche se lavora come modello. Un lavoro che gli ha cambiato la vita portandolo a sfilare sulle più importanti passerelle di moda: dalla Milano Fashion Week al resto del mondo per brand di moda come Dolce e Gabbana, Missoni e Hogan. Una grande opportunità che il modello ha raccontato così:

Amo fare il modello perché si viaggia tantissimo, adesso sono a Bologna, domani a Prato, dopo domani sarò a Monza. Questo è un tipo di lavoro che puoi fare anche mentre stai studiando e questo è perfetto, io stesso sto studiando ingegneria. Questo lavoro non ha orari fissi e ti dà l’opportunità di portare avanti la tua carriera universitaria. Inoltre ti dà un certo grado di indipendenza economica ed è un lavoro il più lontano possibile dall’essere noioso, è costantemente diverso di giorno in giorno: ci sono campagne, shooting, sfilate.. Infine è un ambiente che ti insegna tanto, conosci un sacco di persone e interagisci con loro.

Vittorio Menozzi, ecco perché partecipa al Grande Fratello 2023

La partecipazione al Grande Fratello 2023 per Vittorio Menozzi si preannuncia un’occasione davvero importante per farsi conoscere dal grande pubblico nazionale. Il modello, infatti, è tra i primi concorrenti ufficiali della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. In merito alla sua scelta di partecipare ha rivelato:

Partecipo al Grande Fratello perché sono un tipo curioso“, ha dichiarato Vittorio in un’intervista. “Mi piace l’idea di confrontarmi e creare nuovi legami e amicizie con persone diverse da me. Amo ascoltare e confrontarmi con le persone. Cosa mi mancherà di più? La mia chitarra.

Fidanzata e vita privata

Ma passiamo alla vita privata di Vittorio Menozzi, nuovo concorrente del Grande Fratello 2023. Il 21enne modello di Parma dovrebbe essere single, visto che il suo nome non è associato a nessuno e sui social non c’è alcuna traccia di una possibile fidanzata. Chissà che all’interno della casa del GF non possa incontrare la donna della sua vita. Una cosa è certa: la sua bellezza si farà sicuramente notare!