Come i bene informati sapranno già, dalla prossima stagione Veronica Gentili sarà la nuova conduttrice de Le Iene al posto di Belen Rodriguez. Sembra che i vertici Mediaset abbiano intenzione di fare dello storico programma di Italia Uno un format sempre più improntato all’approfondimento delle maggiori notizie di cronaca e attualità e la giornalista romana è sembrata la più adatta a prenderne il timone. Finora abbiamo potuto apprezzare le doti professionali della Gentili a Stasera Italia e Controcorrente, come se la caverà nelle vesti di “iena”? In attesa di scoprirlo, conosciamola meglio.

Chi è Veronica Gentili: breve biografia e carriera

Veronica Gentili è nata a Roma il 9 Luglio del 1982 sotto il segno del Cancro. Suo padre è l’avvocato Giuseppe Gentili, sua madre è Maria Antonietta Santi, artista famosa con il nome di Netta Vespignani, morta di Covid nel Marzo del 2021. Della famiglia fa parte anche il fratello maggiore Alessandro.

Conosciamo Veronica soprattutto come giornalista e conduttrice tv, ma in passato è stata un’attrice sia per il piccolo che per il grande schermo, oltre che in teatro. L’esordio cinematografico è stato in Come te nessuno mai, film di Gabriele Muccino del 1999. In seguito sono arrivate parti in serie televisive di successo, fra cui Romanzo Criminale, Provaci ancora prof! e Don Matteo. Ad un certo punto la Gentili ha deciso di cambiare percorso professionale e nel 2015 è diventata giornalista pubblicista.

Da tempo tra le firme più quotate de Il Fatto Quotidiano, dopo essere apparsa in qualità di opinionista in vari talk show, Veronica, con preparazione e tenacia, si è ritagliata un posto tutto suo a Mediaset. Su Rete 4 ha condotto il Tg, Dalla vostra parte, Stasera Italia e Controcorrente. Dal prossimo autunno sarà la nuova padrona di casa a Le Iene.

La vita privata e Instagram

Veronica Gentili è riservatissima e non sappiamo dirvi nulla sulla sua vita privata a parte il fatto che ha un compagno di nome Massimo con il quale convive. Qui trovate il profilo instagram della conduttrice, dove balza subito agli occhi la sua passione per il fitness.