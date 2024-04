Dopo aver vinto tutto il possibile sulle pedane di scherma ed aver scritto una delle pagine più gloriose nella storia di questa disciplina, l’ex campionessa di fioretto Valentina Vezzali, si appresta a vivere l’esperienza di naufraga a L’Isola dei Famosi 2024. Tra le più grandi sportive di sempre, la jesina ha dunque deciso di cimentarsi in una prova televisiva piuttosto complicata e siamo certi che lo farà con la stessa grinta con cui era solita affrontare gli avversari in pedana. Intanto vediamo meglio chi è Valentina Vezzali.

Chi è Valentina Vezzali: breve biografia

Valentina Vezzali è nata a Jesi il 14 Febbraio 1974 (Acquario) da una famiglia originaria del reggiano. E’ considerata una delle più grandi campionesse di scherma di tutti i tempi nella specialità del fioretto. La Vezzali vanta anche un’esperienza in politica, essendo stata nel 2021 e nel 2022 Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport nel governo Draghi.

La carriera e le vittorie

Valentina Vezzali è la schermitrice più vincente di sempre nel fioretto e la donna più medagliata nella scherma. Nella sua lunga carriera è riuscita ad ottenere un numero incredibile di vittorie, fra le quali ci limitiamo, per ovvie ragioni di spazio, a menzionare soltanto, si fa per dire, le 9 medaglie olimpiche (di cui 6 d’oro), i 16 titoli Mondiali, i 13 titoli Europei e le 5 Universiadi. Dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle nel 2009, adesso la Vezzali sta per sbarcare su L’Isola dei Famosi 2024.

La vita privata, qualche curiosità e Instagram

Valentina Vezzali è stata sposata dal 2002 al 2017 con l’ex calciatore Domenico Giugliano, dal quale ha avuto 2 figli. Un paio di piccole curiosità sul suo conto:

è un’accanita tifosa dell’Inter

a L’Isola dei Famosi 2024, come compagno di avventura, ritroverà Samuel Peron, il ballerino professionista con il quale fece coppia a Ballando con le Stelle

Se volete sapere altro su di lei, questo è il profilo instagram da sbirciare.