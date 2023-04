Chi è uscito ad Amici 22 ieri sera, sabato 22 aprile 2023? L’eliminato è stato Ramon Agnelli, ballerino classico del team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ramon era uno dei pupilli della maestra Celentano fin dall’inizio del talent tanto che, a parte qualche scaramuccia, la Celentano ha sempre difeso a spada tratta il suo allievo e lo ha sempre lodato, esibizione dopo esibizione.

Chi è uscito ad Amici ieri sera? Ballottaggio tra Mattia, Ramon e Cricca

Chi è uscito da Amici 22? Ieri sera, sabato 22 aprile 2023, è stato eliminato Ramon Agnelli. Il ballerino classico, nel ballottaggio finale, si è scontrato con: Mattia e Cricca. Mattia, però, è stato il primo a salvarsi e a ritornare al suo posto, nella squadra di Raimondo Todaro e Arisa al fianco di Wax.

Cricca e Ramon, invece, si sono dovuti sfidare nuovamente, e solo alla fine, raggiunta la casetta, hanno scoperto dalla voce di Maria De Filippi chi di loro due dovesse abbandonare la scuola di Amici 22.

I due, divenuti ottimi amici, dopo ben sette mesi di avventure all’interno del talent, si sono commossi a vicenda e si sono dedicati bellissime parole. Nonostante la rivalità e la voglia di vincere il programma, il rapporto che si è venuto a creare per le varie sfide affrontate insieme e per la lontananza dalla propria famiglia di origine per lungo tempo, ha fatto sì che Cricca, nonostante l’ennesima eliminazione scampata, fosse triste per l’amico.

Le parole di Ramon dopo l’eliminazione

Chi è Ramon Agnelli, ballerino della scuola di Amici 22?

Cosa sappiamo di Ramon Agnelli? In primis che ha 21 anni ed è originario di Nocera Umbra ma vive a Milano.

Il ballerino ha perso la madre a causa di una malattia ed ha studiato all’Istituto Marcelline. Nelle ultime puntate ha palesato il suo bisogno estremo di sentirsi inserito in una grande famiglia, di sentirsi amato e coccolato perché per lunga parte della sua vita si è sentito solo e abbandonato e l’unica cosa che ha davvero conosciuto è stata la competizione. Nella scuola di Amici 22 ha trovato quello che cercava e ha scoperto che alla fine la gioia è anche nelle piccole cose, nella possibilità di trovare conforto in un amico quando si ha un momento di debolezza, nel condividere pranzi e cene o anche solo in una semplice buona notte.

Ramon ha frequentato, prima di Amici 22, l’Accademia Ucraina di Balletto e ha ballato anche a La Scala oltre che all’Arcimboldi e al Metropolitan.

Ora dopo Amici 22 cosa farà? Troppo presto per dirlo, ma il talent gli ha offerto una meravigliosa opportunità.