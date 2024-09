Chi è Thomas Bocchimpani, uno dei nuovi concorrenti Tale e Quale Show 2024? Il cantante, forse non molti lo riconosceranno, ha partecipato a Io Canto e pure ad Amici di Maria De Filippi, quando ancora era molto giovane. Ora, a ventiquattro anni, si rimette in gioco nel programma di Carlo Conti, in onda su Rai 1, per poter continuare a fare ciò che sogna, ovvero far diventare la musica, la sua unica e vera passione, il suo lavoro.

Chi è Thomas Bocchimpani? Età, vita privata e carriera

Chi è Thomas Bocchimpani, il novo concorrente di Tale e Quale Show? Ebbene sappiamo che è nato nel 2000 e che ora ha 24 anni. Il giovane cantante è originario di Bassano del Grappa e – come dicevamo – ha già partecipato a due programmi molto famosi ovvero: Io Canto ed Amici di Maria De Filippi.

Ha un gran talento e ama, fin da quando era piccolo, sia cantare che ballare. Ha iniziato ad esibirsi davanti ad un grande pubblico all’età di 10 anni e nell’ormai lontano 2013 ha esordito in televisione grazie alla partecipazione alla quarta edizione di Io Canto.

Tre anni dopo, nel 2016 ha partecipato alla sedicesima edizione del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Arriva al Serale, ma non in Finale. Ciò, però, non gli impedisce di ottenere comunque un contratto discografico. Esce il suo Ep. Ottiene un disco d’oro e nel 2018 si esibisce sia al Wind Music Awards che al Summer Festival. Nel 2019 partecipa a Sanremo Giovani, ma non arriva a Sanremo. Nel 2023, non perdendosi mai d’animo, partecipa al contest per rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest.

Ora, nel 2024, sarà uno dei concorrenti di Tale e Quale Show, tra esibizioni canore, di ballo, ma anche e soprattutto grandi imitazioni.

Perché partecipare a Tale e Quale Show? Le parole di Thomas

Raggiunto dai nostri microfoni, Thomas ha spiegato come mai abbia scelto di partecipare a Tale e Quale Show e quali siano i suoi sogni. Il giovane talento, ex bambino prodigio, ci ha raccontato di non aver mai provato ad imitare i grandi artisti nazionali e internazionali e di volersi cimentare in quest’arte. Nelle prossime settimane metterà alla prova il suo talento per poter crescere a livello artistico e per poter imparare anche cose nuove che potranno aprirgli altre porte e rendere ancor più longeva la sua carriera.