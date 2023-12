Sara Ricci, l’attrice di Vivere è una nuova concorrente del Grande Fratello 2023. Il suo ingresso nella casa ha attirato la curiosità dei fan di Beatrice Luzzi visto che in passato le due attrici hanno condiviso il set della popolare soap anni ’90. Ma in che rapporti sono?

Sara Ricci, chi è l’attrice entrata nella casa del Grande Fratello 2023? Vita privata ed ex fidanzato

Sara Ricci è una nuova concorrente ufficiale del Grande Fratello 2023. L’attrice ha varcato la porta rossa della casa di Cinecittà dopo aver recitato in diverse soap di successo tra cui “Vivere” e “Un posto al sole”. Classe 1968, Sara da bambina inizia a studiare danza per poi avvicinarsi al mondo della recitazione e del teatro frequentando una scuola che le ha permesso di lavorare con maestri del calibro di Peter Brook. Nella sua carriera tanto teatro, ma anche diversi film tra cui “Al di là delle nuvole” diretto da Michelangelo Antonioni e Wim Wenders. La grande fama e popolarità è arrivata però con il piccolo schermo: in tv, infatti, ha recitato nella soap “i” interpretando il ruolo di Adriana Gherardi e successivamente quello di Susanna in “Un posto al Sole“.

Passando alla sua vita privata, l’attrice in passato è stata legata al collega Beppe Convertini e successivamente ha avuto una relazione con un uomo più grande. A raccontarlo è stata proprio lei: “nel 2018 ho concluso una lunga storia con un uomo più grande. Da allora sono andata a scendere. Prima un compagno con otto anni di meno, poi 10, poi 12. Fino a 23. Le prime volte la differenza di età mi metteva in crisi. Dopo ho approfittato del fatto che sembro più giovane ed è diventato un gioco d’azzardo“. L’ultimo compagno Simona era più giovane di lei: “abbiamo deciso di concludere la storia perché stava diventando ridicola. Io ho l’età di sua madre“. Oggi è felicemente single.

Sara Ricci parla di Beatrice Luzzi e sul Grande Fratello 2023…

L’ingresso di Sara Ricci al Grande Fratello 2023 non è passato affatto inosservato. In primis per i rapporti con Beatrice Luzzi, l’indiscussa regina di questa edizione, con cui ha condiviso il set di “Vivere”. Nessun astio tra le due, anzi proprio la Ricci parlando della collega poco prima di entrare nella casa ha detto: “allora ho guardato qualcosina, ma, devo essere sincera, non conosco le dinamiche. Da quel poco che ho visto Beatrice mi sembra esattamente com’era anche con noi sul set. Una donna austera e intelligente. Non siamo mai state molto intime, non eravamo amiche, anche perché il filone narrativo dei nostri personaggi era diversi. Però l’ho sempre stimata“.

Infine l’attrice ha fatto discutere per alcune sue dichiarazioni sul programma: “programmi come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi non li guardo. Non mi piacciono. Preferirei partecipare a Ballando con le Stelle oppure Tale e Quale Show. Ho fatto anni di danza contemporanea ed anche teatro legato alla danza. Sicuramente è il mio grande amore”. Chissà cosa le avrà fatto cambiare idea!