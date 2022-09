Chi è Sara Manfuso, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip? Cosa sappiamo di Lei? Dove l’abbiamo vista? Seguiteci nella lettura e vi diremo qualche dettaglio in più sulla sua vita, il suo lavoro, la vita sentimentale e profilo Instagram.

Sara Manfuso, nuova concorrente del Grande Fratello: Età, marito, lavoro, Instagram

Sara Manfuso è un’opinionista televisiva ed ex modella di 35 anni, originaria di Cassino. Si occupa sostanzialmente di politica, infatti appartiene al Partito Democratico, così come il marito Andrea Romano, deputato del PD.

Biografia, lavoro, carriera di Sara Manfuso

Sara Manfuso nasce nel 1987 a Cassino in provincia di Frosinone, sotto il segno zodiacale del Leone. Si laurea in Storia e Filosofia e per mantenersi agli studi fa la modella. Sin da giovanissima è attratta dai temi politici e sociali, quindi intraprende la carriera di inviata per la televisione e la radio. Si fa conoscere infatti come opinionista in diverse trasmissioni televisive: Dritto e Rovescio, I Lunatici, Zona Bianca e Pomeriggio Cinque. La Manfuso è sposata con il deputato del PD Andrea Romano, in precedenza è stata legata ad Alfredo D’Attore da cui ha avuto una figlia.

Violenza Sessuale e Instagram

Sara Manfuso è stata vittima di violenza sessuale: all’età di 17 anni venne stuprata nell’androne di casa rientrando da scuola. Nonostante le urla di aiuto nessuno le diede soccorso. Denunciò l’accaduto ma il violentatore non fu mai peso.

Profilo Instagram Ufficiale: @saramanfuso

Il profilo Instagram di Sara Manfuso è seguito da quasi 20 mila followers, nel quale condivide soprattutto i suoi impegni lavorativi e le sue attività quotidiane.

