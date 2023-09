Samira Lui è una delle concorrenti ufficiali del nuovo Grande Fratello 2023. Durante la prima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, la bellissima modella nata da padre di origini senegalesi e madre italiana ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’italia tra i boato del pubblico. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto!

Samira Lui, chi è la bellissima concorrente del Grande Fratello 2023

La bellezza di Samira Lui ha già stregato il pubblico del Grande Fratello 2023. Classe 1998, Samira è nata il 6 marzo a Udine da padre di origini senegalesi e madre italiana. Sin da ragazzina il suo sogno era di lavorare nel mondo della televisione e del cinema. A soli 25 anni si è fatta notare al concorso di bellezza di Miss Italia classificandosi al terzo posto. Successivamente ha debuttato sul piccolo schermo nel programma “L’eredità” di Flavio Insinna facendosi apprezzare nel ruolo di professoressa. Sulla scia del successo del game show di Raiuno, Samira è stata scelta da Carlo Conti per partecipare al varietà “Tale e Quale Show“. Tra le sue partecipazione anche il divertentissimo show “Stasera tutto è possibile” condotto da Stefano De Martino.

Quest’anno ha deciso di mettersi in gioco al Grande Fratello 2023. Nel video di presentazione si è raccontata così: “nata a San Daniele dove si si fa il prosciutto di San Daniele strepitoso“. La showgirl promette di essere imprevedibile all’interno del reality precisando “purtroppo o per fortuna quello che penso lo dirò“.

Samira Lui, genitori e vita privata

La vita di Samira Lui è stata segnata dall’assenza del papà. La modella è legatissima alla mamma che ha definito “una donna meravigliosa”. “Mamma – ha detto la soubrette – è una donna meravigliosa, molto buona, qualsiasi cosa di cui abbia bisogno so che c’è. Mio papà non l’ho mai conosciuto, ma questo non è un problema perché mia madre ha sopperito in tutto“.

Nella vita privata la bella Samira è felicemente fidanzata con Luigi Punzo, luxury concierge con un passato da modello.