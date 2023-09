Da Milano al Grande Fratello 2023: scopriamo chi è Rosa Chin, food blogger ed imprenditrice di successo entrata nella casa più spiata d’Italia Cinecittà.

Rosa Chin, le rivelazioni al Grande Fratello 2023

L’entrata di Rosa Chin al Grande Fratello 2023 non è passata inosservata. La food blogger ed imprenditrice è conosciuta dal pubblico social dove ha un enorme seguito grazie al suo lavoro che le ha permesso anche di approdare nel programma di Antonella Clerici. Non solo, la concorrente del GF può vantare anche una piccola partecipazione nella serie The Ferragnez di Chiara Ferragni e Fedez, suoi amici. Ma scopriamo insieme qualcosa di più sulla concorrente ufficiale del GF. Classe 1985, Rosa è nata il 3 novembre a Milano da genitori cinesi. La Cina e l’Italia convivono in lei a tal punto da definirsi “troppo cinese per gli italiani e troppo italiana per i cinesi“.

Durante la prima puntata del Grande Fratello ha già raccontato qualcosa della sua vita rivelando:

Ho avuto un bruttissimo rapporto con il cibo, per me era un nemico: ogni problema lo annegavo nel cibo. Ero completamente differente da adesso, avevo 60 chili di rabbia, 60 chili di responsabilità in più addosso. Ma poi alla fine ho pensato solo ai miei bambini, loro si meritano una mamma ancora più dinamica, con più voglia di insegnargli quanto è bella la vita. Io avevo bisogno di rinascere, poi ho trovato l’armonia e il cibo è diventato il mio più grande alleato.

Il cibo alla fine è diventato un suo alleato regalandole anche il successo visto che si è affermata come food blogger mixando la cucina orientale a quella occidentale.

Rosa Chin, food blogger e proprietaria di un ristorante di sushi a Milano

Non solo, Rosy Chin è anche proprietaria di un ristorante di sushi a Milano. Figlia d’arte, il padre Chung Kuang è un ristoratore e tantissimi anni fa, con la collaborazione della moglie, ha portato la cucina cinese a Milano. La passione per la cucina ha permesso a Rosa di imporsi nel panorama culinario lombardo proponendo un mix unico i sapori cinesi ed italiani. I suoi piatti sono eleganti, raffinati e mai banali e hanno conquistato il palato non solo dei milanesi, visto che la foodblogger collabora anche con il portale Giallo Zafferano.

Parlando proprio della famiglia, Rosa ha raccontato: “sono cresciuta in una famiglia molto rigida, severa e con una cultura molto forte. I miei genitori sono stati ristoratori e li aiutavo nei ristoranti fin da bambina, anche se avrei preferito giocare. Ma per senso del dovere ho sofferto”. La foodblogger è sposata con Paolo La Quosta e ha tre figli.