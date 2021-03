Chi è Roberto Ciufoli? Cosa fa nella vita? Scopriamo tutte le curiosità ed i dettagli relativi al concorrente dell’Isola dei Famosi 2021.

Roberto Ciufoli, chi è, cosa fa, da dove viene?

Roberto Ciufoli è nato a Roma il 1° marzo del 1960. E’ attore e regista teatrale, noto al grande pubblico per essere stato parte integrante del famoso quartetto comico La Premiata Ditta, insieme ai tre colleghi Pino Insegno, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti. Ciufoli è stato anche un doppiatore e ha lavorato con i più importanti registi italiani.

Attore, doppiatore, comico e registra teatrale, Roberto inizia la sua avventura artistica nel 1981, come uno dei fondatori dell’Allegra Brigata. Nel 1986 fonda insieme agli amici Pino Insegno, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi, il quartetto comico La Premiata Ditta, con cui debutta in televisione sulle principali reti nazionali.

Nel 2000 arriva il grande successo con la sitcom Finché c’è ditta c’è speranza e il programma televisivo Premiata Ditta, che danno definitivamente il via alla carriera d’attore di Roberto. Negli anni a seguire ottiene infatti importanti ruoli in fiction e film, sia come attore che doppiatore. Nonostante il successo in tv, Roberto non ha mai trascurato la sua passione per lo sport e il grande amore per il teatro. Basterà il suo innato senso dell’umorismo a fargli superare le dure prove dell’Isola?

