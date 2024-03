Perla Vatiero è la vincitrice di questa edizione del Grande Fratello 2024. La concorrente ha battuto in finale Beatrice Luzzi ottenendo il 55% delle preferenze. Scopriamo insieme chi è e cosa fa nella vita.

Chi è Perla Vatiero, da Temptation Island alla vittoria al Grande Fratello 2024

Dopo 197 giorni, è Perla Vatiero la trionfatrice del Grande Fratello. La finale, che è andata in onda lunedì 25 marzo 2024, ha decretato la giovane campana come vincitrice. Perla era entrata nella casa più spiata d’Italia a metà novembre dopo un confronto a distanza con l’ex fidanzato, Mirko Brunetti, anche lui partecipante del reality. Nel corso dei mesi la giovane ha conquistato il cuore degli italiani che l’hanno votata e portata in finale. Nel frattempo è anche ritornata con il suo ex, che ha capito di provare ancora qualcosa per lei.

Ma chi è Perla Vatiero e cosa fa nella vita? Nata ad Angri (in provincia di Salerno) il 28 dicembre 1997, la giovane è laureata in scienze motorie. Ha due grandi passioni: lo sport (ha praticato karate e boxe) e la moda ed è proprio quest’ultima ad essere diventata la sua professione. Perla, infatti, ha creato un proprio marchio di abbigliamento. Da Angri si trasferisce a Rieti per amore del suo compagno. Nel 2023, diventa nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island. Dopo 5 anni di fidanzamento con Mirko, la coppia aveva lasciato da separata il programma dato l’interesse del giovane per la tentatrice Greta Rossetti.

Con la vittoria al Gf, Perla si è portata a casa una vincita di 100 mila euro, di cui metà andranno in beneficenza per un ente o un’istituzione da lei scelta.

Quanti soldi ha vinto Perla Vatiero?

Perla Vatiero instagram

Grazie al successo nel programma, Perla diventa un’influencer. Il suo profilo instagram, nome utente @perla_vatiero, è seguito da quasi 600 mila follower. A queste si aggiungono i 204 mila follower di Tik Tok (@perla.vatiero). Qui posta foto e video della sua vita privata, con frecciate e battute sagaci. È stata proprio la sua forte personalità a colpire la gente che l’ha votata.