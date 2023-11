Perla Vatiero, covid permettendo, è pronta a varcare la porta rossa del Grande Fratello 2023. Dopo l’avventura televisiva nel reality show dei sentimenti di Temptation Island, la ex fidanzata di Mirko è pronta ad entrare nella casa più spiata d’Italia come nuova concorrente. Come reagirà l’ex?

Perla Vatiero da Temptation Island al Grande Fratello 2023: chi è?

C’è grande attesa per l’ingresso di Perla Vatiero, ex concorrente di Temptation Island, nella casa del Grande Fratello 2023. La ragazza diventata celebre per la partecipazione al reality show dei sentimenti campione d’ascolti di Canale 5 rincontrerà nella casa del GF proprio l’ex fidanzato Mirko. Un incontro che potrebbe rivoluzionare l’assetto della casa, ma anche i sentimenti di Mirko oggi legato alla tentatrice Greta. Ma chi è Perla? Conosciamola meglio!

Classe 1995, Perla ha 25 anni ed è nata il 28 dicembre. Originaria di Angri, un paesino della provincia di Salerno, per amore di Mirko ha lasciato la sua città per trasferirsi a Rieti dove i due convivevano da circa 3 anni. Da circa un anno ha un e-commerce di abbigliamento “Perlystas”, ma è una grandissima appassionata di sport e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti prima nel karatè e poi nella box.

Perla Vatiero e la storia con l’ex fidanzato Mirko

La grande popolarità per Perla Vatiero e Mirko Brunetti è arrivata grazie al programma “Temptation Island”. I due, entrati da fidanzati, sono usciti separati regalando al pubblico di Canale 5 uno dei falò di confronto finali più seguiti di sempre. L’ingresso nella casa del Grande Fratello 2023 di Perla arriva dopo una serie di no espressi per un possibile confronto a tre con l’ex Mirko e l’attuale fidanzata Greta. ”

“Sto bene a casa mia. Lì dentro uscirebbe la parte arrogante del mio carattere che preferirei non far vedere. Quindi ahimè resterò una telespettatrice che è meglio, fidatevi” – aveva raccontato sui social. Non solo, sempre via social, Perla ha fatto chiarezza sui sentimenti per l’ex Mirko:

Mi sento meglio con me stessa. Perché io sentivo il bisogno di trasmettere e dire a Mirko ciò che io provo anche se delle cose ce le siamo già detti telefonicamente. Gli volevo fare arrivare il fatto che io gli voglio bene e gliene vorrò sempre bene. Ma soprattutto ci tenevo a farli capire che in quest’esperienza lui dovrebbe aprirsi un po’ di più, cosa che ultimamente non stava facendo. Lui ha tanto da raccontare, sia sulla sua vita personale ma anche proprio della sua persona. E devo dire che sto notando che in quest’ultima settimana lo sta facendo. Lui è una persona che si sta divertendo, è socievole, ironico, sa stare al gioco quindi vedo che comunque un po’ di stimoli glieli ho trasmessi.

Chissà che all’interno della casa del GF, Perla e Mirko non possano ritrovarsi innamorati o semplicemente voltare pagina!