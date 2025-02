Chi è Olly, il vincitore di Sanremo 2025: Come è diventato famoso?

Chi è Olly, il vincitore di Sanremo 2025 e come è diventato famoso il cantante che ha vinto la settantacinquesima kermesse canora italiana? Ecco cosa sappiamo su di lui e cosa dovremmo sapere su un artista in costante crescita che qualche anno fa, su quello stesso palco, duettò con Lorella Cuccarini.

Chi è Olly, vincitore di Sanremo 2025?

Il Festival di Sanremo 2025 ha il suo vincitore. Olly, nome d’arte di Federico Olivieri, si è aggiudicato il primo posto con la sua emozionante ballata “Balorda Nostalgia“, un brano che ha toccato le corde più profonde degli spettatori, raccontando frammenti di vita passata con un’intensità emotiva che non ha lasciato indifferenti né il pubblico e né la critica.

Olly, già noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Sanremo Giovani 2022 e per l’esperienza al Festival del 2023 con il brano “Polvere“, ha saputo consolidare la sua carriera con una canzone capace di unire un testo malinconico e personale a sonorità moderne, in bilico tra pop e R&B, con sfumature hip hop. Il risultato? Una standing ovation dalla platea dell’Ariston e un plebiscito di voti che gli hanno permesso di salire sul gradino più alto del podio. Davanti a nomi importanti del panorama musicale italiano come: Giorgia, Massimo Ranieri e ad altri colleghi più giovani e amici come Bresh.

Cosa sappiamo però su di lui? Il giovane artista, ha soli 23 anni, è di Genova, si è laureato in Economia e management. Suo padre è avvocato e sua madre magistrato. La passione della musica lo ha portato sin dalle superiori a inizia a scrivere e pubblicare testi sui social e soprattutto su TikTok.

Altre passioni? Se Sarah Toscano ha quella per il tennis, Olly ha la passione per il rugby. Ama la Samp e gli piace ascoltare De Andrè.

Da Pensando a nonna a Balorda nostalgia: fino alla vittoria

Olly sapeva di avere tra le mani, dopo i successi di questa estate con Emma, ma soprattutto dopo il brano intitolato Devastante e il duetto con l’ex vincitrice del Festival, ovvero con Angelina Mango, la canzone perfetta per la kermesse canora. Il titolo però non era ancora perfetto. In bilico tra Balorda nostalgia e Pensando a nonna, ha trovato poi la sicurezza, ha puntato il tutto e per tutto su una canzone in cui potessero ritrovarsi in molti e ha vinto.

Le sue parole dopo la vittoria? A caldo Olly ha salutato la sua famiglia e ha detto: “Non so cosa dire, sembro preso male ma sono molto contento. Lucio sei un cantautore potentissimo. Ciao ma’, ciao pa’, è assurdo ma è successo“.