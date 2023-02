Mattia Balardi in arte Mr. Rain è un rapper, beatmaker ed ex concorrente del talent X-Factor. È tra gli artisti hip hop più noti del panorama musicale italiano. Ha collaborato con artisti come J-Ax e molti altri. Al Festival di Sanremo 2023 è in gara tra i big con il brano dal titolo “Supereroi”. Nel 2022 partecipò al Festival, durante la serata delle cover, cantando “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco insieme a Highsnob e Hu. Il suo nome è stato anche al centro del gossip per la presunta relazione con Elisabetta Gregoraci, suggellata da un messaggio inviato con uno degli aerei che aveva sorvolato la casa del Gf Vip. Tra i brani di maggior successo c’è “Fiori di Chernobyl”.

Chi è Mr. Rain: la carriera di Mattia Balardi

Mr. Rain, nome d’arte di Mattia Belardi, originario del bresciano classe 1991, si avvicina alla musica quando è alle scuole medie, cominciando a esplorare il mondo del rap attraverso Eminem, sua figura di riferimento. Nel 2011 pubblica il suo primo progetto con l’ep “Time 2 eat” che anticipa di qualche anno la partecipazione ad X Factor. Nel 2013, dopo aver superato i provini, rifiuta la partecipazione al talent. Nel 2015 pubblica il primo disco ufficiale autoprodotto “Memories”: all’interno è contenuto “Carillon”, successo da oltre 36 milioni di views su Youtube. Nel 2018, duetta anche con Annalisa in “Un domani”, brano da 50 milioni di visualizzazioni su Youtube. Ha anche aperto i concerti di Fedez e Salmo.

I successi discografici di Mr.Rain

Mr. Rain raggiunge l’apice del successo con “Fiori di Chernobyl” e “9.3”. “Fiori di Chernobyl” racconta la storia di una rinascita dopo un periodo complesso. Il seguito “9.3” invece racconta le fasi finali di una storia d’amore che segnerà il cantante. Tra i brani più noti c’è anche “Meteoriti”.

Molto riservato, sui suoi social pubblica davvero poco e, infatti, non ci sono notizie in merito alla sua vita privata che tiene lontana da occhi indiscreti. Eppure il suo nome, dopo il messaggio sullo striscione che aveva attraversato i cieli del Grande Fratello, era stato associato ad un presunto flirt fuori dalla casa tra Mr. Rain ed Elisabetta Gregoraci. Una storia d’amore esterna alla casa del Gf Vip è stata anche confermata da Elisabetta Gregoraci, che prima ha affermato che il messaggio provenisse da un suo gruppo di amici su Whatsapp, per poi far intendere che fosse innamorata di una persona al di fuori della casa.

Mr Rain a Sanremo 2023 con il brano “Supereroi”

Sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2023 Mr. Rain si presenta con il brano “Supererei”. La canzone parla di rinascita dalla depressione e dell’importanza di chiedere aiuto. Sul palco del Teatro Ariston Mr. Rain è accompagnato da otto bimbi del coro “Mitici Angioletti” di Zelo Buon Persico. Il coro lodigiano è diretto da Maria Francesca Polli, ha contribuito alla realizzazione della canzone dell’artista bresciano.

Le registrazioni sono avvenute l’estate scorsa, grazie a Francesco Facchinetti, manager di Mr Rain che ha contattato Polli, e le voci dei bambini si sentiranno integralmente nel disco di Mr. Rain. Non è la prima volta che il rapper si fa accompagnare da un coro di bambini, in passato per esempio per il brano “Fiori di Chernobyl” aveva collaborato col coro dei bambini di Cluster.