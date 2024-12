A trionfare all’edizione di X Factor 2024 è Mimì, giovanissima cantautrice di 17 anni. Vincitrice di uno dei format televisivi più amati di sempre, scopriamo insieme qualcosa di più sull’artista.

Chi è Mimì, la vincitrice di X Factor 2024

Mimì Caruso, nome d’arte Mimì, ha soli 17 anni ha conquistato il pubblico italiano. Con la sua incredibile voce, la cantante ha emozionato non solo i giudici e il pubblico di Piazza del Plebiscito, dove si è tenuta la finale, ma anche gli spettatori da casa. Proveniente da Usmate Velate (Monza-Brianza) ma originaria del Mali, è stata adottata da piccola.

I suoi genitori, Paola e Franco, l’hanno seguita e sostenuta durante tutte le fasi del programma, dalle audizioni fino alla vittoria.

Grande appassionata di soul e jazz, generi che hanno profondamente influenzato il suo stile artistico, Mimì si distingue per la sua capacità di spaziare tra soul, l’indie e perfino l’hip hop. Attraverso la sua musica, Mimì vuole esprimere se stessa e comunicare emozioni autentiche, creando un profondo legame con tutta la sua community.

Quello ad X Factor è stato un percorso straordinario. Seguita dal suo giudice Manuel Agnelli e con le sue interpretazioni sempre intense e fuori dal comune, Mimì, con la sua splendida voce, ha saputo regalare delle performance davvero meravigliose.

Durante la sua partecipazione a X Factor, ha portato infatti dei brani impegnativi e imponenti, come Figures, canzone di Jessie Reyez che l’è valso alle Audizioni l’X Pass da parte del suo giudice Manuel Agnelli.

Ma anche Godspeed di Frank Ocean, Earfquake di Tyler, The Creator, Don’t Beat The Girl Out Of My Boy di Anna Calvi, Something On Your Mind di Karen Dalton, I Will Survive di Gloria Gaynor (nella versione dei Cake), La sera dei miracoli di Lucio Dalla, Lilac Wine nella versione di Nina Simone, Strange Fruit di Billie Holiday e Mi sei scoppiata dentro il cuore di Mina.

Ma a consacrare la sua vittoria è stato il suo inedito Dove si va. Scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi, è firmato Warner Music Italy. Il brano è già disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme digitali.