Chi è Matteo Ranieri, il nuovo tronista di Uomini e Donne, il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi? Gli appassionati della trasmissione Mediaset lo conoscono sicuramente come il giovane ed affascinante ragazzo tatuato scelto dalla biondissima Sophie Codegoni che ora popola la casa del GF VIP. Il giovane, però, pare non essere più apparso in tv dopo l’esperienza nel dating show della De Filippi. Ecco pertanto tutte le ultime news su di lui.

Chi è Matteo Ranieri?

Chi è Matteo Ranieri? Classe 1992, il giovane nuovo tronista di Uomini e Donne è originario di Recco in provincia di Genova. Per la precisione Matteo è nato il 19 novembre ed è del segno dello scorpione.

Di lui si sa che lavora come lottatore professionista, ma anche in un’azienda di infissi.

Segni particolari? Decine di tatuaggi sparsi per il corpo. Pare infatti che siano una sua grandissima passione. Matteo ha raccontato di aver preso parte a diverse convention con il suo tatuatore e in quelle diverse occasioni si è fatto realizzare tanti disegni.

Fidanzate? Sappiamo di per certo che è uscito lo scorso febbraio dallo stesso programma di Maria De Filippi insieme a Sophie Codegoni. La storia è però ben presto naufragata anche se non si sono mai capiti i motivi. Sophie ha più volte cercato di scaricare la colpa tutta su di lui. Matteo non ha mai risposto alle dichiarazioni della giovane modella che si trova all’interno della casa del GF VIP di Alfonso Signorini.

Uomini e Donne anticipazioni: la proposta al nuovo tronista

Oggi, venerdì 29 ottobre 2021, è stata registrata, negli studi Elios di Roma, una nuova puntata di Uomini e Donne. Mentre su Canale 5 andava in onda la scelta a sorpresa di Matteo, a Roma si registrava una proposta altrettanto inattesa ad un altro omonimo.

Da quanto trapela, infatti, pare che Matteo Ranieri sia stato convocato a Roma senza un apparente motivo specifico. Una volta in studio il giovane ha visto un filmato che lo riguardava e che in parte riassumeva anche il suo percorso nel programma.

Tutto lì? Ovviamente no. Alla fine del filmato è comparsa una scritta in cui gli veniva chiesto di essere il nuovo tronista del programma.