Massimiliano Varrese nasce a Roma, classe 1976, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1998 quando viene scoperto da Raffaella Carrà che lo lancia come cantante-ballerino in “Carràmba! Che fortuna”. Il suo bel faccino non passa inosservato e partecipa a molte produzioni televisive e cinematografiche. Da “Carabinieri”, “Grandi domani”, Il bello delle donne”. Nell’estate del 2007 lavora in teatro per il musical 3Metri sopra il Cielo, nel ruolo principale di Step, dove si aggiudica il premio Vittorio Gassmann come miglior talento giovane. Partecipa alla prima edizione di “Amici Celebrities” nelle categorieballo e canto. Eccovi il video di presentazione.