Chi è Marta Viola vincitrice di Io Canto Generation? Gerry Scotti questa sera, mercoledì 27 dicembre 2023, su Canale 5 ha condotto la finale di Io Canto Generation, il talent show dove protagonisti sono ragazzi e ragazze dotati di un’innata passione per la musica e la voglia di mettersi in gioco. A trionfare è stata Marta Viola che si è aggiudicata un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze, un viaggio a New York per visitare Broadway accompagnati dalla NYFA e grazie a R101 avrà, inoltre, la possibilità di registrare una cover.

Chi è Marta Viola, la vincitrice di Io Canto Generation?

Marta Viola è la vincitrice di Io Canto Generation 2023, il talent show di giovani talenti condotto con grande successo da Gerry Scotti su Canale 5. La cantante ha sorpreso pubblico e giuria e punta aggiudicandosi la vittoria finale! Marta si è fatta notare duettando con la coach Benedetta Caretta, ma anche da sola portando sul palco la struggenti brani. Esibizioni da brividi che hanno commosso tutti e emozionato anche il pubblico che, senza se e senza ma, l’ha eletta la vincitrice di Io Canto Generation 2023.

Carriera

Il nome di Marta Viola non è nuovo al mondo della musica. La giovane cantante, infatti, nel 2019 ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, la kermesse canora europea, con il brano “La voce della terra”. Un’esperienza importante che ha visto la bravissima Marta classificarsi al settimo posto della classifica finale. Un ottimo risultato per l’Italia e per la giovane Marte che quest’anno ha deciso di mettersi nuovamente in gioco nel talent show musicale di Io Canto Generation. Una partecipazione che ha lasciato il segno, visto che la voce di Marta ha conquistato davvero tutti.

Il programma, la giuria e i concorrenti di Io Canto Generation

Il programma ha avuto la direzione artistica di Roberto Cenci, e la conduzione di Gerry Scotti, In gara alla finale sono arrivati: Andrea C., Andrea Urru, Carola Boccadoro, Daniele Mattia Inzucchi, Elia Pedrini, Eric Koci, Lorenzo S., Marta Viola, Nicole Corrente, Rocco Pepe, Samuele Spina e Sofia Leto. A capitanarli, sei protagonisti della musica italiana: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, vincitrice della 2° edizione di «Io Canto». A giudicare le performance una giuria composta da quattro artisti: Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola. Presente anche la speaker radiofonica Chiara Tortorella, in rappresentanza di R101, Radio Ufficiale del programma.