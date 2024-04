Subito dopo la chiusura della lunga edizione de Il Grande Fratello, ecco che già prende il via l’altro reality show più seguito dai telespettatori italiani, L’Isola dei Famosi. Un eterogeneo gruppo di vip si appresta pertanto a sbarcare su una lontana ed incontaminata isola deserta per vivere alcuni mesi da naufraghi, nelle tipiche ristrettezze di una condizione estrema. Fra i concorrenti di quest’anno c’è anche l’attrice napoletana Marina Suma: conosciamola meglio.

Chi è Marina Suma: breve biografia

Marina Suma è nata a Napoli il 4 Novembre 1959 sotto il segno dello Scorpione. La bellezza mediterranea e il carattere vulcanico li ha ereditati dalla madre partenopea e dal padre siciliano. E’ cresciuta nel capoluogo campano nell’elegante quartiere Vomero.

La carriera dagli esordi a L’Isola dei famosi 2024

Dopo una parentesi da modella, a soli 21 anni Marina Suma ha esordito al cinema e lo ha fatto, come si suol dire, col botto. L’interpretazione di una giovane operaia costretta a prostituirsi nel film Le occasioni di Rosa, le è valsa la vittoria di un David di Donatello e di un Nastro d’Argento, entrambi come migliore interprete esordiente, e un premio Noschese.

Da quel momento in poi la sua carriera è stata in continua ascesa fino ad esplodere negli anni ’80, quando prese parte a Sapore di mare, pellicola cult dall’appeal vacanziero diretta da Carlo Vanzina (1983). In seguito sono arrivati, fra gli altri, Dio li fa e poi li accoppia, Sing Sing e Cuori nella tormenta.

Nel corso della carriera, la Suma ha affiancato alcuni dei più famosi attori italiani, fra i quali Adriano Celentano, Johnny Dorelli e Jerry Calà. Sebbene siano state principalmente le commedie leggere a renderla una star, l’attrice napoletana annovera nel curriculum anche titoli drammatici, come Blues e Una donna da scoprire.

Da tanti anni attiva anche a teatro e in televisione oltre che sul grande schermo, l’attrice sta per prendere parte a L’Isola dei Famosi 2024 come concorrente. E’ la sua seconda esperienza in un reality dopo Ritorno al presente, condotto da Carlo Conti nel 2005.

La vita privata

Marina Suma è sempre stata una donna piuttosto riservata e lontana dal gossip. Della sua vita privata sappiamo della relazione giovanile con il collega Angelo Cannavacciulo, conosciuto sul set di Sapore di mare, mentre ha sempre smentito il flirt, attribuitole da varie testate di cronaca rosa, con Jerry Calà.

La passione per la cartapesta e Instagram

Concludiamo il breve profilo di Marina Suma svelando ai suoi estimatori qual è la sua seconda, grande passione dopo la recitazione: creare gioielli con la cartapesta. L’artista vende i monili realizzati con le proprie mani sul lungomare di Salina, nelle Isole Eolie, dove ha una bancarella.

