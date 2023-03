È andata in onda ieri sera la finale di The Voice Senior 2023, il talent show dedicato agli “over 60” condotto da Antonella Clerici, e che vede coinvolti talenti della musica capitanati dai coach quali: Loredana Bertè, i Ricchi e Poveri, Clementino e Gigi D’Alessio. A trionfare durante la finale, in onda in diretta in prima serata su Rai 1 venerdì 3 marzo, è stata Maria Teresa Reale.

Chi è Maria Teresa Reale, vincitrice di The Voice Senior 2023

Maria Teresa Reale trionfa a The Voice Senior 2023. In tre edizioni è la prima volta che a trionfare al talent condotto da Antonella Clerici sia una donna. Anche per il coach Clementino è la sua prima vittoria. Maria Teresa, infatti, scelse di far parte della squadra del rapper napoletano. Ma chi è Maria Teresa Reale?

Ha suscitato grande emozione la storia di Maria Teresa Reale, vincitrice di The Voice Senior 2023. 61 anni, originaria di Sora, ha iniziato a suonare la chitarra a soli 14 anni. La sua passione per la musica l’ha portata ad incontrare Gabriele, con cui ha formato un duo musicale durato 34 anni.

La sua vita è stata segnata da un lutto improvviso che l’ha costretta ad abbandonare la musica per molti anni. Oggi, Maria Teresa Reale gestisce un’accademia di Conservatorio a Sora, dove insegna canto ai suoi allievi. Ama molti gli animali, ha venti gatti, ognuno con il nome di un cantante diverso.

Il sogno realizzato

Per lei, partecipare a The Voice Senior 2023 ha rappresentato la realizzazione di un sogno e la possibilità di tornare a cantare. Grazie alla sua voce e alla sua interpretazione di “Un’emozione da poco” di Anna Oxa, Maria Teresa è riuscita a vincere i programma.

La vittoria di Maria Teresa Reale ha dimostrato al pubblico a casa e ai coach che la musica non ha età e che i sogni si possono realizzare in qualsiasi momento della vita, proprio come ha fatto la vincitrice di The Voice Senior 2023.