Chi è il vincitore di The Voice Senior 2023? Antonella Clerici è tornata in onda questa sera, venerdì 3 marzo 2023, per condurre la puntata finale di The Voice Senior 2023, il talent show dedicato agli “over 60”, che vede coinvolti talenti della musica capitanati dai coach quali: Loredana Bertè, i Ricchi e Poveri, Clementino e Gigi D’Alessio. Ecco di seguito chi ha vinto durante la puntata finale.

Chi ha vinto The Voice Senior 2023? La vincitrice è Maria Teresa Reale del team di Clementino

Questa sera durante la finale di The Voice Senior 2023 condotta in diretta in prima serata su Rai 1 da Antonella Clerici, i coach Loredana Bertè, i Ricchi e Poveri, Clementino e Gigi D’Alessio hanno portato sul palco i loro finalisti dodici scelti la scorsa settimana, tre per ogni team. La serata è stata aperta da una bellissima introduzione di Fiorella Mannoia che ha accompagnato sul palco con la sua voce i dodici concorrenti ancora in gara in questa finale.

I concorrenti in gara alla puntata finale

Per Gigi D’Alessio in gara c’erano: Lisa Maggio, Marco Rancati e Claudio Morosi. Per Loredana Bertè: Lisa Manosperti, Aida Cooper e Ronnie Jones. Per Clementino: Maria Teresa Reale, Minnie Minoprio e Alex Sure. Per I Ricchi e Poveri: Mario Aiudi, Emilio Paolo Piluso e Stefano Borgia. I coach, il pubblico in sala e quello a casa, hanno assistito alle loro esibizioni dal vivo in diretta. Dei dodici concorrenti soltanto quattro sono andati al duello finale. I quattro concorrenti sono:

Lisa Manosperti (Team Loredana Bertè)

Maria Teresa Reale (Team Clementino)

Alex Sure (Team Clementino)

Emilio Paolo Piluso (Team I Ricchi e Poveri)

Ecco chi è il vincitore di The Voice Senior 2023

La vincitrice di questa edizione del programma The Voice Senior 2023 è Maria Teresa Reale. La concorrente ha sbaragliato tutti gli avversari con la sua bellissima esibizione. Il trionfatore di questa edizione per queste settimane ha fatto parte della squadra di Clementino. È stato proprio il suo coach a prepararla nelle ultime esibizioni.