Marco Fortunati è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023, il reality condotto da Alfonso Signorini, iniziato lo scorso lunedì 11 settembre, in onda su Canale 5. Ma andiamo ora a scoprire qualcosa in più del nuovo concorrente del GF 2023.

Chi è Marco Fortunati del Grande Fratello 2023?

Marco Fortunati, nasce a Bologna nel 1992. Di lui suo padre dice che il figlio è un vulcano, un vero e proprio terremoto. Mentre la madre afferma che è una persona molto allegra e socievole. Oggi Marco Fortunati lavora come istruttore di sci, di kite surf e come tassista. Grande appassionato di sport, nella vita si definisce “estremamente competitivo“.

La sua fidanzata Francesca

Dal 2018 Marco è fidanzato con Francesca Monteleone, insegnante di inglese e spagnolo. Marco ha rivelato: “Quello che si dice sui maestri di sci è vero, rimorchiamo”. Ma a quanto pare anche la sua fidanzata ne è a conoscenza: “Francesca lo sa che io ho un debole per le donne, e qualche sbandata l’ho presa, qualcuna anche sgamata”.

Durante il suo video di presentazione al Grande Fratello 2023, afferma di sentirsi come ai cancelli di partenza di una gara importante: “Ho i brividi e il battito forte. Non vedo l’ora di cominciare. Io entro per vincere. Sono estremamente competitivo. Sono proto al faccia a faccia per lottare. Grande Fratello preparati”.

Marco Fortunati al GF2023

Lunedì 11 settembre 2023, è partita ufficialmente la nuova stagione del Grande Fratello. Alla conduzione del reality show in onda su Canale 5 abbiamo ritrovato ancora una volta Alfonso Signorini, affiancato dall’unica opinionista del reality in studio la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici. In studio anche Rebecca Staffelli, voce del popolo social.

Marco Fortunati è entrato di diritto a far parte del cast di questa edizione finendo nel tugurio insieme alle due attrici Grecia e Beatrice. Poco dopo, però, Alfonso Signorini li ha fatti entrare nella casa principale. Come se la caverà durante le prossime settimane il nostro Marco? Lo scopriremo durante il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.