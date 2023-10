Luca Gaudiano è uno dei concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show 2023, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera condotto da Carlo Conti su Rai1. Il cantautore dopo un periodo di silenzio e di lontananza dal mondo della televisione è entrato nel cast di concorrenti della tredicesima edizione del talent show. Conosciamolo meglio.

Chi è Luca Gaudiano di Tale e Quale Show 2023

Luca Gaudiano, o semplicemente Gaudiano, è tra i protagonisti di Tale e Quale Show 2023. Il cantautore è nato il 3 dicembre del 1991 a Foggia da una famiglia semplice: madre insegnante di Lettere e papà ingegnere. Purtroppo il padre è morto molto giovane a causa di un cancro. La musica è stata da sempre la sua migliore amica. A soli 15 anni riceve in regalo dal padre una chitarra e decide così di dedicarsi al mondo delle sette note. Una volta terminati gli studi lascia Foggia per trasferirsi dapprima a Roma e poi a Milano per studiare musica. Iniziano così le prime collaborazioni sia in ambito musicale che teatrale.

La grande occasione arriva nel 2020 quando il cantante debutta con il suo primo 45giri contenente i brani “Le cose inutili” e “Acqua per occhi rossi”. Nello stesso anno viene scelto tra i tantissimi giovani artisti per il programma Ama Sanremo, semifinale di Sanremo Giovani.

Luca Gaudiano, la carriera e la vittoria a Sanremo Giovani

Grazie all’avventura di “AmaSanremo”, Gaudiano si conquista uno dei posti disponibili per partecipare al Festival di Sanremo 2021 nella categoria Nuove Proposte. Il suo brano “Polvere da sparo” conquista critica e pubblico vincendo così la 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo tra i Giovani. Una vittoria che il giovane cantautore dedica al padre scomparso per un tumore al cervello.

Proprio il cantante parlando del brano “Polvere da sparo” dalle pagine di leggo.it ha raccontato: “quando mio padre qualche anno fa si è ammalato di tumore, è stato operato all’Istituto Besta. Ricordi spiacevoli, ma in quei giorni c’erano anche momenti in cui stavo bene: succedeva quando mio padre finiva la terapia e insieme passeggiavamo per tornare all’hotel che ci ospitava“. Non solo musica nella carriera di Gaudiano che ha partecipato anche a diversi musical: Ghost e Men in Italy condividendo il palco con Iva Zanicchi, Alex Belli e Bianca Atzei.