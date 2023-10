Sabato 21 ottobre prende il via la nuova edizione di Ballando con le stelle 2023, il più longevo varietà Rai attualmente in onda. Lo show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli, è giunto alla sua 18esima edizione. Tra i concorrenti in gara quest’anno, troviamo il giovane Lorenzo Tano.

Lorenzo Tano, nuovo concorrente di Ballando con le stelle 2023, è il figlio primogenito dell’attore Rocco Siffredi, il cui vero nome è appunto Rocco Antonio Tano.

Nessun nome d’arte per Lorenzo, almeno per ora: il ragazzo nato nel 1996 dal pornodivo e dalla moglie Rosa Caracciolo non ha seguito le orme del padre, ma ha fondato la Rocco Siffredi Academy, ne cura i contenuti online e sta cercando di farsi strada come content creator da Budapest, dove vive e dove si è diplomato alla British International School e ha conseguito la laurea in Economia e Commercio.

Lorenzo è un grande appassionato di moto, si è avvicinato al porno soltanto di recente, ma non nel ruolo di attore. Nel 2020 il bel Lorenzo ha scritto e diretto il primo film a luci rosse Pure Neon. Oggi invece inizia la sua avventura televisiva a Ballando con le stelle.

A Ballando con le stelle 2023 Lorenzo Tano dovrà essere in grado di convincere la giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Giullermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith. In coppia con Lorenzo Tano ballerà la bellissima Lucrezia Lando.

