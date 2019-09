Laura Torrisi, Classe 1979, catanese di nascita ma pretese d’adozione. Nel 1998 partecipa a Miss Italia e in seguito arrivano piccole apparizioni nei film il Signor Quindicipalle e Lucignolo. Nel 2006 raggiunge la popolarità, come concorrente della sesta edizione del Grande Fratello. Arrivano il cinema e l’amore: protagonista di in “Una moglie bellissima”, film di Leonardo Pieraccioni, con il quale inizia una storia d’amore, che finisce nel 2014. Hanno una figlia, Martina. La consacrazione con il ruolo di Carmela Di Venanzio nella fiction l’Onore e il Rispetto con Gabriel Garko, in varie stagioni. Partecipa anche a “Le tre rose di Eva” e “Furore – Il vento della speranza”. Partecipa alla prima edizione di “Amici Celebrities” nella categoria canto.