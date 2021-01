Chi è Laura Antonelli de La Pupa, il Secchione e Viceversa 2021? Conosciamola meglio e vediamo di scoprire qualcosa in più sulla sua vita. Stasera in prima serata su Italia 1 prenderà il via il reality La Pupa, il Secchione e… Viceversa. Alla conduzione, per il primo anno troviamo Andrea Pucci coadiuvato dall’esplosiva Francesca Cipriani.

Chi è Laura Antonelli, influencer e beauty queen de La Pupa, il Secchione e Viceversa 2021?

Laura Antonelli è una influencer che vanta su Instagram 52 mila followers ed è giovanissima, infatti ha appena 19 anni. E’ di Pomezia, ed è una verace ragazza di provincia che non ha mai amato molto lo studio ma tutto ciò che concerne la moda e la bellezza. Affascinata dal mondo dello spettacolo, come molte sue coetanee decide di partecipare al reality di Italia 1 inconsapevole del suo fascino e sensualità.

Ha la risata sempre pronta e adora essere al centro dell’attenzione. Come principe azzurro sogna un calciatore: bello, generoso e “meglio se ricco”. Ha poche amiche perché, secondo lei, le ragazze sono invidiose della sua bellezza.

Laura Antonelli: altezza, instagram, età

La Antonelli è una bellissima ragazza, sensuale e prorompente che è pronta ad accogliere nel suo mondo uno dei cinque secchioni.

Ma di cosa si occupa Laura? Cosa fa nella vita? Vediamo di capire meglio qualcosa sulla giovanissima influencer di Pomezia. E’ nata il 20 settembre del 2001 a Reggio Calabria, ed è del segno zodiacale della Vergine. È alta 172 cm e non ha nessun tatuaggio visibile. Il suo profilo Instagram ufficiale è: @laura_antonelli19.

Laura Antonelli: le sue passioni solo la moda, la cura del corpo, la musica e ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della moda partecipando a numerosi concorsi di bellezza vincendo il concorso Miss Number One 2017. Successivamente ha partecipato al concorso Miss La Bella d’Italia piazzandosi al primo posto e la fascia Miss Ragazza Prima Pagina.

Cenni sulla vita privata di Laura Antonelli

La giovanissima Influencer al momento è fidanzata, infatti sul suo profilo Instagram ci sono molte foto di lei con un ragazzo. Lo scorso giugno, quando è stato registrato il programma La Pupa e Il Secchione e Viceversa, era single e quindi aveva il cuore libero.

Il secchione con cui ha fatto coppia per tutta la durata del reality, evidentemente non ha fatto breccia nel suo cuore. Ma la sua innegabile bellezza e fisicità conquisterà sicuramente gli spettatori de la Pupa, il Secchione e Viceversa che partirà stasera in prime time su Italia 1. Con la sua statuaria e indiscutibile bellezza, però, Laura è pronta a conquistare i telespettatori di Italia 1.

La Pupa, il secchione e Viceversa: la nuova edizione condotta da Andrea Pucci arriva su Italia 1 da giovedì 21 gennaio in prima serata.