Diego Martini è il nuovo capitano in Don Matteo 14. Il nuovo ufficiale dell’Arma dei Carabinieri è interpretato da Eugenio Mastrandrea. A presentarlo in via ufficiale sono stati i produttori di Lux Vide attraverso una foto diffusa sugli account social legati alla celebre fiction di Rai1, a fare gli onori di casa sul set della serie tv regina del ascolti è stato l’attore Raoul Bova.

Chi è l’attore che interpreta Diego Martini, il capitano in Don Matteo 14? Eugenio Mastrandrea

Nato a Roma nel 1993, Eugenio Mastrandrea, di madrelingua italiano e spagnolo, studia presso il Liceo Español Cervantes e la British School di Roma in cui avrà modo di perfezionare la conoscenza della lingua spagnola e inglese. Prima di apportare in Don Matteo 14 nel ruolo del nuovo capitano Diego Martini, ha esordito al cinema, a soli 9 anni, in ACAB – All Cops are Bastards, il primo film di Stefano Sollima per il grande schermo.

Film e fiction con Eugenio Mastrandrea

Dopo essersi diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, Eugenio Mastrandrea è stato il co-protagonista di Zoe Saldana nella serie Netflix From Scratch – La forza di un amore. L’attore ha inoltre lavorato per un altro produzione Rai, lo abbiamo visto infatti tra i protagonisti della miniserie RAI del 2021, La fuggitiva, con protagonista Vittoria Puccini. Al cinema è tornato di recente con il film The Equalizer 3: Senza Tregua al fianco di Denzel Washington e Dakota Fanning.

In Don Matteo 14

Nella fiction Don Matteo 14, Eugenio Mastrandrea interpreterà appunto il nuovo capitano dell’Arma dei Carabinieri. La serie ha dimostrato negli anni di non temere i grossi cambiamenti. La fiction ha infatti resistito anche all’addio del suo protagonista storico, Terence Hill, sostituito da don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Oltre al nuovo capitano ci sarà anche una nuova PM, ad interpretarla sarà Gaia Messerklinger, già apparsa nell’ottava stagione di Don Matteo.