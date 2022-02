Chi è la nuova Miss Italia? Sicuramente una bellissima ragazza come tante ne sono passate nel Concorso di Bellezza più famoso d’Italia. Quella incoronata ieri sera, nel corso della diretta web sulla piattaforma Helbiz Live, è Zeudi Di Palma, 20 anni di Napoli. Scopriamo qualche dettaglio in più sul concorso e sulla nuova Miss Italia 2021.

Zeudi Di Palma, è la nuova Miss Italia 2021: chi è, cosa fa?

Ieri sera nella bellissima cornice della Laguna di Venezia è stata eletta la nuova Miss Italia 2021. Come già saprete, il concorso di Bellezza più famoso d’Italia, non è andato in onda in televisione, ma dalla una piattaforma web come vi avevamo anticipato in questo articolo.

Ad essere incoronata tra le partecipanti al concorso è stata Zeudi Di Palma, che arriva da Napoli e ha 20 anni. La Miss ha ricevuto la sua corona durante la diretta sulla piattaforma Helbiz Live dal Casinò di Venezia.

Come aveva già anticipato Patrizia Mirigliani, che ha raccolto l’eredità del padre nell’organizzazione del concorso di bellezza, sbarca sul web per poter “catturare” anche il pubblico fatto dai giovani: “Con questa nuova Tv in streaming ci avvicineremo ancora di più al mondo dei giovani usando i loro stessi strumenti di comunicazione”.

Zeudi è alta 1,72, ha capelli e occhi castani, quindi la tipica bellezza mediterranea. È una studentessa il cui indirizzo di studio è sociologia all’università Federico II di Napoli. Zeudi Di Palma ha rappresentato in finale il capoluogo partenopeo avendo già conquistato la fascia di Miss Napoli 2021.

Zeudi Di Palma dall’eliminazione – per errore tecnico- alla vittoria

La nuova Miss ha dedicato al sua vittoria alla famiglia, la madre e i fratelli e queste le sue parole a caldo dopo l’incoronazione:

“Quando sono stata eliminata ho avuto un attimo di esitazione. Per me è una vittoria inaspettata e davvero bella. Miss Italia è una famiglia ed è un percorso che auguro a ogni ragazza, al di là della vittoria. Le ragazze sono state stupende e con alcune di loro è nata una bellissima amicizia che intendo coltivare e conservare”.

Zeudi in un primo momento era stata eliminata dal concorso per un errore tecnico nell’inserimento dei dati come ha fatto sapere in diretta l’avvocato Enzo La Rocca, legale del Concorso. Ma eccola che poi alla fine ce l’ha fatta e ha indossato la corona e la fascia di più bella d’Italia. La città di Napoli conquista per la quarta volta il titolo di Miss nella storia del concorso. Seguono poi la Sicilia la Lombardia e il Lazio come regioni che hanno conquistato il maggior numero di titoli.