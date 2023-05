Isobel Kinnear è tra i concorrenti finalisti di Amici 2023. La ballerina, originaria dell’Australia, è uno dei talenti della ventiduesima edizione del popolare talent show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Sarà lei la vincitrice di Amici?

Isobel Kinnaer sarà la vincitrice di Amici 2023?

Grande attesa per la finale di Amici 2023, il talent show di successo di Maria De Filippi. Tra i finalisti c’è anche Isobel Kinnear, la ballerina di 22 anni che è stata la prima a conquistare la maglia della finale. La ballerina è data come favorita alla vittoria finale con Angelina Mango; una sfida tra due indiscussi talenti: il primo nel ballo e il secondo nel canto. Ma chi è Isobel? Classe 20023, ha 19 anni ed è originaria dell’Australia. Ha cominciato a muovere i primi passi di danza all’età di 3 anni dimostrando da subito di avere un grandissimo talento.

Isobel, la ballerina di Amici 2023: “attraverso la danza posso esprimere tutto ciò che ho dentro”

Prima di partecipare Amici di Maria De Filippi, Isobel si è fatta notare nella compagnia Dream Dance Company. Non solo, nel 2018 ha ricevuto il Premio “Australia’s dancer of the year“. Ad Amici ha trovato una grande guida nella maestra Alessandra Celentano che ha immediatamente creduto in lei e nel suo innato talento. L’ingresso nella scuola risale a novembre scorso dopo la sfida contro Claudia Bentrovato. Durante la sua permanenza nella scuola di Amici e durante il serale si è fatta conoscere per la sua grazia, elegante, maestria, ma anche forza e determinazione conquistando il plauso della critica, della giuria del serale e del pubblico.

Nel corso di una intervista rilasciata proprio nella scuola di Amici ha spiegato perchè ha deciso di ballare:

Perché attraverso la danza posso esprimere tutto ciò che ho dentro. Cosa voglio fare da grande? Quello che amo. Recitare, cantare, ballare, un po’ di tutto. Tre aggettivi per definirmi? Sono determinata, urlo un po’ troppo e sono perfezionista. Cosa mi dicono più spesso? Ti devi fermare, basta provare. Di cosa ho paura? Di non realizzare i miei sogni.

Sarà Isobel la vincitrice di Amici 2023?