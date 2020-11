Si è concluso il Torneo dei Campioni 2020 di Tale e Quale Show ed è stato proclamato il vincitore di questa decima edizione. Una finale ricca di emozioni per il varietà campione d’ascolti di Rai1 che per l’ultima puntata ha visto tornare in studio anche il padrone di casa Carlo Conti.

Tale e Quale Show: ecco chi è il vincitore del Torneo dei Campioni 2020

Il Torneo dei Campioni 2020 di Tale e Quale Show ha il suo vincitore. Si tratta di Lidia Schillaci, la cantante e corista che ha conquistato tutti con la sua imitazione di Mina. Una performance degna di nota quella della giovanissima cantante che già la scorsa settimana aveva vinto la puntata con un’altra straordinaria imitazione di Beyonce.

Dopo le dieci esibizioni dei concorrenti vip, Carlo Conti ha svelato la classifica finale della puntata così composta:

Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi 70 punti Agostino Penna 62 punti Francesco Monte 52 punti Virginio 49 punti Giulia Sol 48 punti Pago 37 punti Barbara Cola 34 punti Carolina Rey 31 punti Sergio Muniz 27 punti

La classifica è la somma dei voti della giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e il quarto giudice Alessandro Siani.

Tale e Quale Show 2020, la classifica completa della finale del Torneo dei Campioni

La finale di Tale e Quale Show – Il Torneo 2020 ha visto trionfare Lidia Schillaci che ha vinto per soli dieci punti di differenza sul secondo classificato Agostino Penna. Una classifica in parte “stravolta” dalle votazioni extra: da un lato i coach chiamati a dare 10 punti suddivisi 5 per Virginio e 5 per Barbara Cola.

Poi è toccato ai tre giudici “classici” dare altri 10 punti extra e alla quinta giudice da casa Antonella Clerici che ha dato i suoi personali voti a: Jessica Morlacchi, Agostino Penna e Lidia Schillaci.

Questa la classifica finale del Torneo 2020 di Tale e Quale Show che ha visto Lidia Schillaci vincitrice del programma.