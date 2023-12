L’ingresso di Greta Rossetti, ex fidanzata di Mirko Brunetti, al Grande Fratello 2023 non ha sorpreso più di tanto i telespettatori. Il triangolo amoroso Mirko, Greta e Perla sta appassionando davvero tutti. Ma conosciamo meglio la ex tentatrice di Temptation Island!

Greta Rossetti, chi è la nuova concorrente del Grande Fratello 2023? Lavoro ed età

Greta Rossetti è ufficialmente una nuova concorrente del Grande Fratello 2023. Dopo una serie di confronti a distanza, nella casa e in studio, la ex fidanzata di Mirko Brunetti è entrata da concorrente nella casa di Cinecittà tra lo stupore generale di tutti. I concorrenti l’hanno accolta bene, anche se il suo arrivo ha messo in difficoltà Mirko e Perla. Ma chi è Greta? Il grande pubblico ha imparato a conoscerla durante l’esperienza televisiva da tentatrice a Temptation Island 2023. Greta ha 24 anni e vive a Monza dove gestisce un poliambulatorio di chirurgia estetica. Non solo, in passato ha già avuto esperienza televisive come conduttrice di SportItalia. La notorietà è arrivata proprio grazie a Temptation Island 2023 dove ha conosciuto Mirko mettendo in crisi la sua storia con Perla. Mirko, infatti, durante il falò di confronto finale con la fidanzata Perla ha deciso di uscire da single dal programma per poi iniziare una relazione con la tentatrice.

Una storia che è entrata in crisi con Greta che, durante una diretta del Grande Fratello 2023, ha deciso di lasciarlo libero di vivere le sue emozioni con Perla.

Greta Rossetti lascia Mirko al Grande Fratello 2023: “deve seguire il suo cuore”

Sui social Greta Rossetti è molto seguita, ma al tempo stesso criticata. Le critiche sono legate proprio alla relazione con Mirko Brunetti che ha difeso diverse volte fino alla decisione di prenderne le distanze. In uno degli ultimi post pubblicati poco prima di entrare da concorrente al GF ha scritto: “basta mi avete rotto. Ma chi siete voi per dirmi come, cosa e quando lo devo fare? Io la mia decisione l’ho già presa e come e quando e, soprattutto, se vorrò dirla, lo deciderò solo io. Mirko è liberissimo di stare con chi vuole, provare l’amore con chi vuole e quando vuole, basta che sia felice, nessuno gli ha mai messo il bastone fra le ruote, anzi…”.

Non solo, la ex tentatrice di Temptation Island ha aggiunto: “Mirko deve seguire il suo cuore e io non sto facendo nulla per impedirglielo e mai lo farò perché l’amore è libertà e se lo riscoprirà con un’altra persona, sarò contenta per lui. Non rompetemi più le pa*** però, perché siete pesanti. Chiedo solo sincerità e rispetto e per il resto viva l’amore con chiunque esso sia”. Nella casa Greta è entrata da single accettando la possibilità di diventare una concorrente del Grande Fratello: “d’ora in poi scelgo me. Scelgo la mia tranquillità, scelgo il mio sorriso, scelgo la mia felicità. Sarò io la mia priorità. Nessun altro. Ci tengo a precisare che nessuno andrà a rubare il fidanzato a nessuno, perché io sono single e quando lascio non torno indietro“.