Chi è Greta Ferro: età, social e carriera dell’attrice de El Turco

Greta Ferro è una delle protagoniste de El Turco. La nuova serie, che vede nel cast anche Can Yaman, andrà in onda nei prossimi giorni a partire dall’8 aprile in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme chi è l’attrice, l’età, la carriera e i profili social.

Greta Ferro: chi è l’attrice che recita con Can Yaman ne El Turco

Capelli neri e fisico statuario. Greta Ferro è una modella e attrice che vedremo prossimamente ne El Turco dove interpreta Gloria, una giovane che vive nel villaggio di Moena e riesce a salvare Hasan (Can Yaman). Ma chi è e qual è la sua carriera? Nata a Vasto il 19 settembre 1995, Greta ha vissuto a Campobasso dove è stata sin da subito notata per la sua bellezza. Da adolescente inizia infatti a lavorare come modella per una famosa agenzia di moda. Parallelamente, frequenta corsi serali di recitazione e nel 2018 partecipa al cortometraggio ‘Una giacca per Armani‘.

La modella viene notata dallo stilista e viene scelta come volto di Emporio Armani e della linea beauty. Per quanto riguarda la sua carriera di attrice, diventa una delle protagoniste della serie Made in Italy, dove interpreta Irene Mastrangelo, una giornalista che si fa strada nel mondo della moda. L’abbiamo poi vista in ‘Weekend‘, in ‘Io e mio fratello‘ e nel film per la tv ‘Chiara Lubich – L’amore vince tutto‘. Ora è nel cast de El Turco e studia Economia alla Bocconi.

Profili social e vita privata

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Greta Ferro ha dichiarato che ha sofferto molto per la perdita della nonna e che la terapia l’ha aiutata. Per quanto riguarda la sua vita privata, la giovane è fidanzata con Germano Invernizzi da quasi quattro anni. Inoltre la coppia ha anche tre gatti e un cane.

Greta Ferro ha una sorella minore di nome Ginevra che fa l’influencer e la modella. Per quanto riguarda il suo profilo social, nome profilo instagram @gretaferro, è seguita da circa 350 mila follower.