Greta Cianfano è la Hostess che popola il Salottino di Avanti un Altro 2024. La giovane è una new entry del quiz show che ha raggiunto quest’anno la tredicesima edizione. Vediamo insieme chi è e cosa fa.

Greta Cianfano, ex di Amici, è la Hostess di Avanti un Altro 2024

Nella puntata andata in onda su Canale 5 giovedì 18 gennaio 2024, ha fatto il suo ingresso nello studio di Avanti un Altro un nuovo personaggio. Presentata da Miss Claudia (Claudia Ruggieri), la giovane si è seduta nel Salottino come Hostess. Bionda, dal fisico formoso e in un’uniforme, è pronta a porre le domande ai concorrenti del quiz show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Ma chi è Greta Cianfano? Greta ha 25 anni ed è una ballerina. Nel 2018 aveva provato a partecipare ad Amici, talent show condotto da Maria De Filippi, superando il secondo step. Amici Casting allora andava in onda su Real Time e lei era stata una delle protagoniste di quelle puntate. Sul profilo Facebook della Cianfano è possibile vedere il video della sua esibizione.

Sul web non si hanno molte notizie su Greta. Nel 2020 ha realizzato un video con Samuel Peron, ballerino di Ballando con le Stelle, e altri amici sul palco del Teatro Sala Umberto per augurare buon Natale.

Inoltre Greta Cianfano fa parte del cast di Ciao Darwin 9, è tra colei che vediamo nella prova di ‘A Spasso nel tempo’ intrattenere i concorrenti di ogni puntata.

Nella puntata di Avanti Un altro, andata in onda giovedì 18 gennaio 2024, ha posto una domanda al concorrente. Ecco il video Mediaset.

Curiosità e profilo instagram della Hostess

Per quanto riguarda la sua vita privata, Greta Cianfano è molto riservata. Il suo profilo instagram, nome utente @gretacianfano, conta circa 10 mila follower ma è seguita da alcuni calciatori. Qui posta molte foto che la ritraggono in costume e in giro per il mondo.