Grecia Colmenares è una concorrente del nuovo Grande Fratello 2023. L’attrice è pronta a farsi conoscere dal grande pubblico italiano dopo aver conquistato il titolo di “regina delle telenovelas”. Scopriamo vita privata e professionale dell’indimenticabile “Manuela”!

Grande Fratello 2023: nella casa c’è Grecia Colmenares. Conosciamola meglio, chi è

Chi è Grecia Colmenares del Grande Fratello 2023? L’attrice venezuelana non ha bisogno di tante presentazioni. Classe 1962, è nata il 7 dicembre a Valencia in Venezuela da Grecia Mieussens, di origini francesi, e Lisandro Ernesto Colmenares. L’attrice ha quattro fratelli e una sorellastra. Il debutto televisivo arriva in giovanissima età – a soli 14 anni nella soap opera Angelica. Dopo una serie di partecipazioni in piccoli ruoli tra la fine degli anni ’70 e ’80, l’attrice diventa protagonista nel 1981 della soap “Rosalinda”. La consacrazione arriva nel 1985 con la soap “Topazio“, un successo internazionale che la trasforma in una regina.

Il successo di Topazio consacra la Colmaneres come la regina delle telenovelas. Nel 1985 sulla scia della grande popolarità lascia il Venezuela per trasferirsi a Buenos Aires rivoluzionando la sua vita personale. La carriera prosegue alla grande con una serie di telenovelas amatissime in tutto il mondo: da “Maria De Nadie (Maria in Italia)”, “Pasiones e Rebelde (Ribelle in Italia)”. Negli anni ’90 recita in Manuela, co-produzione italo-argentina di enorme successo, seguita dalla soap “Milagros“. L’ultimo ruolo in una telenovelas è nel 2000 in “Vidas Prestadas” mai arrivata in Italia.

Grecia Colmenaras, dalle telenovelas alla tv in Italia: prima l’Isola dei Famosi e poi il Grande Fratello

Non solo telenovelas nella vita artistica di Grecia Colmenares. L’attrice venezuelana è amatissima in Italia dove ha partecipato nel 2019 al reality show de “L’Isola dei Famosi“. Nel 2023 la partecipazione al Grande Fratello che rappresenta per l’attrice un sogno che si avvera. Negli studi di Verissimo, alla vigilia del suo ingresso nella casa, ha dichiarato: “era il mio sogno. Credo che siano tre anni che ci provo, l’ho detto. Avevo fatto L’Isola dei Famosi, ci sono rimasta quasi un mese, un’esperienza bellissima. Però finita quella ho guardato il Grande Fratello e ho detto ‘questo è il posto per me’. Spero di mostrarmi per come sono io“.

Grecia Colmenares, vita privata: ex mariti e figlio

Passiamo alla vita privata di Grecia Colmenares. L’attrice a soli 17 anni sposa Henry Zakka, attore e conduttore televisivo, conosciuto sul set della telenovelas “Topazio”. Il matrimonio dura solo quattro anni: dal 1979 al 1983. Successivamente l’attrice è stata legata a Marcelo Pelegri. Un matrimonio più lungo e duraturo quello con l’imprenditore dalla cui unione è nato il solo ed unico figlio Gianfranco.

Negli ultimi anni l’attrice è stata legata al modello Chando Erik Luna, di 26 anni più giovane di lei. Una storia naufragata per un tradimento del modello quando la Colmenares è partita per l’Isola dei famosi.