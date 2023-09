Giuseppe Garibaldi, omonimo dell’eroe dei due mondi, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023, il reality condotto da Alfonso Signorini, iniziato lo scorso lunedì 11 settembre, in onda su Canale 5. Ma andiamo ora a scoprire qualcosa in più del nuovo concorrente del GF 2023.

Chi è Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello 2023?

Giuseppe Garibaldi, è nato il 23 gennaio 1993, a Santa Cristina d’Aspromonte, un comune in provincia di Reggio Calabria. Giuseppe ha tre fratelli maschi ed ha un bellissimo rapporto con la sua famiglia, in particolare è molto legato a sua madre, che lui definisce “il vero uomo di casa”. Al momento il gieffino è single e non ha figli.

Il giovane lavora come collaboratore scolastico in un istituto nel Veneto, e per questo motivo ha dovuto lasciare la Calabria. In merito alla sua professione il concorrente del Grande Fratello 2023 afferma: “È un lavoro dignitoso, che mi piace fare. Mi rapporto con i ragazzi e con i professori, che è una cosa buona. Imparare fa sempre bene. Quando ho iniziato a lavorare come bidello, mi sono spostato in Veneto, non era questo il lavoro che volevo fare, ma mia madre mi disse che sarei dovuto andare, quando le chiesi perché, lei mi disse: puntiamo al posto fisso”. Oltre al lavoro di collaboratore scolastico, la sera Giuseppe si diletta a fare il barman in un locale.

Carriera del gieffino

Qualche anno fa Giuseppe ha partecipato a “Tipi da crociera”, una sketch comedy con protagonisti gli attori Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello girata a bordo di una nave da crociera e che è andata in onda su Italia 1.

Giuseppe Garibaldi al GF2023

Lunedì 11 settembre 2023, è partita ufficialmente la nuova stagione del Grande Fratello. Alla conduzione del reality show in onda su Canale 5 abbiamo ritrovato ancora una volta Alfonso Signorini, affiancato dall’unica opinionista del reality in studio la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici. In studio anche Rebecca Staffelli, voce del popolo social. Giuseppe Garibaldi è entrato di diritto a far parte del cast di questa edizione.