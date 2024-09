Giulia Penna è una delle nuove concorrenti del programma condotto da Carlo Conti “Tale e quale show” che stasera – venerdì 20 settembre – prenderà il via su Rai Uno. Chi è la cantante e influencer diventata celebre grazie a YouTube e a canzoni come “Chiama” e “Bacio a distanza”?

Giulia Penna, biografia dell’influencer e cantante di Tale e Quale show

Da stasera la vedremo cimentarsi nelle imitazioni di cantanti celebri, nella nuova stagione di Tale e Quale show. Ma chi è Giulia Penna? Cantante e influencer di successo, è nata a Roma 32 anni fa. La sua passione per la musica la accompagna fin da quando era piccola, e già in giovane età si dedica al pianoforte e alla chitarra, che impara a suonare come autodidatta. Per potersi formare come artista completa, prende anche lezioni di ballo e canto. Inizia a esibirsi in alcuni locali romani, e nel 2014 partecipa ai provini di X Factor con il brano “We Found Love”. Non riesce a superare le audizioni, ma il suo successo è solo rinviato.

L’anno successivo apre un canale YouTube sul quale carica alcune canzoni parodia. In seguito inizia la carriera di attrice, prima partecipando agli spot pubblicitari di molti marchi famosi, come Wind e Poste Italiane, e poi con il ruolo di comparsa nel film “Un Natale al Sud“, dove ha recitato con Massimo Boldi. Ma l’esordio al cinema non basta a mettere da parte la sua grande passione per la musica, e tra il 2020 e il 2022, Penna pubblica alcuni dei suoi più grandi successi, come “Bacio a distanza” e “Amore al quadrato”.

Oggi Giulia Penna è una influencer di successo e una cantante, molto seguita anche su Tik Tok. Nel suo profilo Instagram la giovane artista conta oltre un milione di followers.

Sentimentalmente Giulia Penna è legata a Yuri, un ragazzo che ha conosciuto quando aveva 15 anni e sposato a settembre 2023.

Come vive l’attesa per la partecipazione a Tale e Quale Show?

Giulia non nasconde l’emozione per questa nuova avventura, e raggiunta dai nostri microfoni ha ammesso di aver sempre seguito la trasmissione di Carlo Conti, e di essere felice di partecipare perché lì c’è davvero tutto ciò che le piace: cantare, recitare, interpretare, imitare.

Per quanto riguarda le imitazioni Giulia non nasconde che sono molti gli artisti che le piacerebbe impersonare, poi ha continuato “Io ci provo, poi sarà il pubblico a giudicare“.