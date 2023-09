Giselda Torresan è una nuova concorrente del Grande Fratello 2023, pronta ad entrare nella Casa di Cinecittà. Di professione è un’operaia, ma è anche una eco-influencer, ha l’hobby della fotografia nel pieno contatto con la natura. Documenta le proprie ‘avventure’ sui social. Conosciamola meglio.

Giselda Torresan, concorrente del Grande Fratello 2023: ecco chi è

Giselda Torresan nasce ad Asolo in provincia di Treviso il 27 luglio del 1989, ma vive a Pieve del Grappa sempre in provincia di Treviso. Di pressione è una operaia-scalatrice del Monte Grappa. Metà bellunese e metà trevigiana, l’eco influencer, vanta un profilo di oltre 133 mila followers su Instagram.

Dopo il lavoro in fabbrica, la Torresan raggiunge l’amatissimo nonno Alfonso nella malga delle Bocchette e con lui si dedica a lunghe passeggiate. Appassionata di fotografia nel pieno contatto con la natura, documenta le proprie avventure all’aperto sui suoi profili social.

La sua giornata tipo

In una recente intervista al quotidiano Il Messaggero ha dichiarato di svegliarsi molto presto al mattino “specie se devo uscire per fotografare l’alba, il mio scatto preferito. Se ho tempo, durante il giorno, vado a camminare a Camparoneta, sulle Meatte o lungo le creste dei Solaroli”.

Di lei e della sua passione per la montagna ha dichiarato: “Mi piace mettermi alla prova, spesso allungo fino a trenta chilometri tra i sentieri del Grappa. Immancabilmente porto a casa un nuovo selfie e poi, se mi piace, lo pubblico. Nel frattempo, in malga c’è da lavorare, quindi accendo la stufa, preparo la cena, do il cibo agli animali. Sotto le coperte, a fine giornata, lo scaldino ad acqua prepara le lenzuola belle calde, perché in camera non c’è il riscaldamento. E nemmeno il bagno, il WC è all’esterno come una volta”.

Le dichiarazioni di Giselda Torresan

A Tv Sorrisi e Canzoni, sul perché ha deciso di partecipare al Grande Fratello 2023, Giselda ha dichiarato che: «È un’occasione per mostrarmi come sono: una persona vera, semplice e genuina».

L’oggetto che più le mancherà all’interno della casa di Cinecittà, sempre da quanto dichiarato al settimanale dice: «Scarponcini, zaino e tenda».

Come stesso lei ha dichiarato elencando un suo difetto e un suo pregio, sappiamo che: «Un difetto è che sono un po’ ingenua. Un pregio è la spontaneità».

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello 2023, Giselda ha avuto un incoraggiamento particolare dalla sua sindaca Annalisa Rampin: “In bocca al lupo a Giselda Torresan selezionata per il programma televisivo”.