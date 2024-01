All’interno di Avanti un Altro, negli ultimi anni ha fatto la sua comparsa Giorgia Pianta, moglie de lo Iettatore. L’uomo pone ai concorrenti domande legate al mondo dei morti ed è accompagnato, dal 2023, da una splendida fanciulla. Vediamo insieme chi è la giovane che interpreta questo ruolo e cosa fa nella vita reale.

Giorgia Pianta è la moglie de lo Iettatore in Avanti un Altro 2024

Martedì 2 gennaio 2024 è iniziata una nuova stagione di Avanti un Altro. Il quiz show ha raggiunto la tredicesima edizione ed è condotto da Paolo Bonolis affiancato dall’inseparabile amico Luca Laurenti. Tra le novità del 2024 c’è la presenza di un suggeritore scelto dal pubblico che può aiutare i concorrenti. Molte le conferme nel salottino e nel minimondo come Franco Pistoni nel ruolo de lo Iettatore. L’uomo ha fatto il suo ingresso in studio già dalla prima puntata, accompagnato da sua moglie, la bellissima Giorgia Pianta. Ma chi è la giovane?

Giorgia Pianta è una moderna Mortisia, capelli lunghi neri e vestito aderente rigorosamente di color nero. Nel quiz show del preserale di Canale 5 interpreta la moglie de lo Iettatore di Avanti un Altro. Molto più giovane di lui, lo accompagna in studio ma non legge la domanda, un ruolo che spetta a suo marito. Nata il 9 ottobre 2000 a Piove di Sacco (PD), la giovane vive a Polverara (PD). Grazie al suo aspetto fisico partecipa a molti concorsi di bellezza conquistando diversi titoli. È stata infatti Miss Venezia Moto, Miss Diadora, Miss Pedrocchi, Miss Fiva Ascom Padova ed è arrivata tra le finaliste di Miss Italia nel 2019.

Inoltre in Motogp era una delle ragazze ombrellino in griglia di partenza affiancando il campione Pecco Bagnaia. Dal 2023 le è stato affidato il ruolo di moglie de Lo Iettatore, come dichiarato da Luca Laurenti: “È colei che resuscita i morti“. Nella puntata andata in onda sabato 13 gennaio, lo Iettatore ha posto una domanda al concorrente. Ecco il Video Mediaset.

Profilo instagram della moglie de Lo Iettatore

Per quanto riguarda i social, Giorgia Pianta ha un profilo instagram verificato che vanta circa 215 mila follower (nome utente @giorgiapianta). Qui posta foto che la ritraggono in costume e nel programma.