Gilles Rocca, chi è, cosa fa, da dove viene?

Gilles Rocca è stato un calciatore, ma in seguito ad un infortunio ha intrapreso la carriera di attore, studiando recitazione. Lo abbiamo visto infatti in diverse serie tv di successo da Don Matteo a Ris, da Carabinieri a Distretto di Polizia. Ma anche nei Cesaroni e ne Le tre Rose di Eva. Ha vinto numerosi premi in qualità di attore e regista, tra i più importanti il Premio Massimo Troisi come miglior regista.

Tuttavia, il suo volto è associato al Festival di Sanremo 2020, quando venne inquadrato la sera della squalifica di Morgan e Bugo a seguito dell’abbandono del palco da parte di quest’ultimo. Gilles Rocca, infatti viene inquadrato per pochi secondi perchè tra i vari lavori che svolge, c’è anche quello di fonico.

Ha seguito già 19 edizioni del Festival di Sanremo, in quanto gestisce gli strumenti musicali dell’orchestra e degli ospiti. Rocca a specificato che fa questo lavoro da quando era un adolescente per dare una mano al padre che ha una ditta che segue alcuni degli eventi più importanti del panorama mediatico italiano.

E’ stato concorrente e vincitore di Ballando con le stelle 2020 in coppia con Lucrezia Lando ed è fidanzato con l’attrice Miriam Galanti.

