Chi è Gianluca Tornese de la Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? L’imprenditore napoletano è uno dei pupi della nuova edizione del programma cult condotto da Andrea Pucci in prima serata su Italia 1. Ecco alcune curiosità sul 28 enne pupo!

Gianluca Tornese da Uomini e Donne a La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Gianluca Tornese dal Trono Classico di Uomini e Donne a La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021. Proprio così, molti avranno riconosciuto il volto del 28enne napoletano che in passato è stato protagonista del seguitissimo dating show di Maria De Filippi nelle vesti di corteggiatore. La prima volta Gianluca è sceso per corteggiare Valentina Dallari e successivamente per Nilufar Addati. In entrambe le occasioni però non è stato la scelta delle troniste: se Nilufar l’ha eliminato dopo poche puntate, Valentina l’ha portato fino alla fine scegliendo però Andrea Melchiorre.

Archiviata l’esperienza di Uomini e Donne, Gianluca ha cominciato la carriera di influencer, ma lavora anche come imprenditore. In passato ha lavorato anche nel mondo della moda ed è un ragazzo fumantino, spontaneo e verace proprio come la sua città d’origine: Napoli! Ha un carattere deciso e determinato che a volte lo fa passare per arrogante, ma in realtà è un ragazzo dal cuore d’oro. Attenzione: ha un debole per le belle donne!

Gianluca Tornese, Instagram e altezza: le curiosità

Classe 1992, Gianluca Tornese è nato l’11 marzo a Quarto, in provincia di Napoli. La sua altezza è 190 cm circa e pesa 85 kg. Sin da ragazzino ha una grandissima passione: il calcio e, manco a dirlo, tifa per il Napoli!

E’ legatissimo alla sua famiglia, alla mamma Antonella e a Max e Sophie che sono i suoi due cani. Oltre al calcio e allo sport, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha una grandissima passione per i tatuaggi e per i viaggi come si evince dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram dove è seguito da 88mila follower.