Fabio Maria Damato è indagato dalla procura di Milano per concorso in truffa aggravata. Il suo nome è entrato prepotentemente nelle indagini che hanno coinvolto Chiara Ferragni, per la vicenda del Pandoro Balocco. Sono due le società riconducibili a Chiara Ferragni coinvolte nella vicenda del Pandoro Pink Christmas prodotto dall’azienda dolciaria Balocco in occasione del Natale 2022, in quella delle uova di Pasqua Dolci Preziosi e della bambola Trudi. Si tratta di Fenice e Tbs Crew ed entrambe sono gestite dal general manager Fabio Maria Damato, definito “il mio braccio destro e sinistro” dalla stessa imprenditrice digitale Chiara Ferragni.

Fabio Maria Damato: chi è il manager delle società di Chiara Ferragni?

Nato a Barletta, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia, Fabio Maria Damato ha un profilo Instagram che ha raggiunto un numero di follower pari a 86.500. Tra le fotografie condivise sul suo profilo social ci sono anche quelle che lo ritraggono in compagnia di Chiara Ferragni.

L’amicizia tra i due

Quello tra Damato e Chiara Ferragni infatti, non è solo un rapporto lavorativo, ma i due sono anche molto amici. Damato infatti, compare anche nella serie disponibile su Amazon Prime Video The Ferragnez.

Laureato in economia all’Università Bocconi di Milano, Fabio Maria Damato ha lavorato nell’editoria per il Corriere della sera e Class Editori, prima di approdare nel 2017 alla guida delle società di Chiara Ferragni.

Carriera Fabio Maria Damato

Come riporta la sua bio su Instagram, il general manager è anche executive comitee member di Camera Moda Fashion Trust, “un progetto filantropico che offre tutoraggio e supporto finanziario ai talenti emergenti per aiutarli a trasformare le loro idee di design in un brand”.

Fabio Maria Damato è anche tra i produttori di Unposted, il film realizzato sulla vita di Chiara Ferragni dove sono stati condivisi i momenti della vita dell’influencer che non sono stati condivisi sui social. Damato inoltre, in occasione del Festival di Sanremo 2023, che ha visto Chiara Ferragni protagonista nel ruolo di co-conduttrice accanto a Amadeus e Gianni Morandi per ben due serate, si è anche occupato del look che la influencer ha sfoggiato durante il Festival.