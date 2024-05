Enzo Paci è l’attore scelto per interpretare l’indimenticabile Paolo Villaggio nel film di Luca Manfredi Come è umano lui!, dedicato al grande attore e comico scomparso nel 2017. Conosciuto presso il grande pubblico principalmente per il ruolo del ruvido ma buono Commissario Mauro Bacigalupo in Blanca, Paci ha adesso l’occasione di farsi ulteriormente notare ed apprezzare nella parte di una delle personalità più iconiche dello spettacolo italiano. Intanto noi vi diciamo cosa sappiamo sul suo conto.

Chi è Enzo Paci: breve biografia e carriera

Vincenzo Paci, detto Enzo, è nato a Genova il 27 Gennaio 1973 (Acquario). Appassionato di recitazione da sempre, si è diplomato al Teatro Stabile ed ha acquisito una lunga e grande esperienza lavorando a teatro. Oltre ad aver collaborato con alcuni dei nostri più grandi registi come, solo per citare qualche nome, Luca Ronconi e Valerio Binasco, Paci ha affiancato colleghi del calibro di Eros Pagni, Mariangela Melato e Gabriele Lavia.

In tv è noto, oltre che per Blanca, anche per la partecipazione a spettacoli e fiction di successo come Zelig, Colorado Cafè, Zelig Off, Don Matteo e Buona la prima, lo show di Ale & Franz. Gli appassionati di calcio infine, lo ricorderanno certamente a Quelli che il calcio (2018 e 2021).

Tuttavia la grande prova per l’interprete arriva adesso con Come è umano lui!”, il film che Luca Manfredi ha dedicato a Paolo Villaggio e che, per sua stessa ammissione, lo riempie di orgoglio ed emozione.

Vita privata e Instagram

Schivo e riservato, della vita privata di Enzo Paci sappiamo solo che da diversi anni è sposato con la cantante, ballerina e coreografa esperta di tip tap Romina Uguzzoni, con la quale, a volte, collabora professionalmente. Volete essere sempre aggiornati su cosa fa l’attore genovese? Se la risposta è sì, vi consigliamo di sbirciare sul suo profilo instagram, corredato di info e immagini.