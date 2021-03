Chi è Elisa Isoardi? Cosa fa nella vita? Scopriamo tutte le curiosità ed i dettagli relativi al concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. Ecco la scheda con età, altezza, account instagram e tutte le altre informazioni.

Elisa Isoardi, chi è, cosa fa, da dove viene?

Oggi è una conduttrice televisiva affermata, ma ha fatto molta gavetta per arrivare dove è oggi. E’ nata a Caraglio in provincia di Cuneo nel 1982, oggi vive a Milano. Nel 1998 partecipò al concorso di Miss Fragola, vincendolo. Due anni dopo la ritroviamo a Miss Italia, dove non vince ma conquista la fascia di Miss Cinema.

Inizia a studiare recitazione e i primi anni della sua carriera, si dedica ad alcune produzioni teatrali alternandoli a lavori come modella, sfila per Max Mara e Carlo Pignatelli. Nel 2005 si trasferisce a Roma ed entra a far parte della grande famiglia RAI. Fa l’inviata per “Guarda che luna”, conduttrice poi di “Italia che Vai”, “Uno mattina” ed “Effetto Sabato”. Ma ha condotto nei suoi 18 anni in Rai anche delle prime serate come: Capodanno in Rai, Una notte per Caruso, Castrocaro, Telethon, e Affari Tuoi.

Sostituisce per due stagioni Antonella Clerici nella conduzione de La prova del Cuoco. Nel 2020, partecipa a Ballando con le Stelle in coppia con Raimondo Todaro. La Isoardi è nota anche per aver avuto una storia d’amore con l’ex Ministro, leader della Lega, Matteo Salvini. Storia che è finita nel 2018. Ora è una concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2021.

