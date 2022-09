Il Grande Fratello è iniziato da pochi giorni e ci sono già dei personaggi che hanno attirato l’attenzione più di altri. E’ il caso di Elenoire Ferruzzi, showgirl e icona trans nota nel mondo LGBTQ+ e non solo. Molto seguita sui social, è famosa soprattutto per alcuni tormentoni come quello proprio ripetuto all’ingresso nella Casa più spiata d’Italia: “Assolutamente” che ripete di continuo e “appiccica” dappertutto.

Chi è Elenoire Ferruzzi? Età, lavoro, fidanzato, profilo Instagram, carriera

Elenoire Ferruzzi è un personaggio pubblico ma poco si sa della sua vita privata. È noto che all’anagrafe fosse Massimo ma che sin da giovanissima si sentiva già donna imprigionata in un corpo maschile.

Sappiamo, inoltre che è laureata in lettere e che per un certo periodo ha lavorato in alcune scuole private. Tuttavia ha mollato tutto per inseguire il suo sogno: cambiare sesso ed essere finalmente sé stessa dal momento che molti uomini le chiedevano il numero di telefono per uscire. Il suo percorso di transizione è iniziato moltissimi anni fa: le operazioni per il cambio sesso sin dall’età di 16 anni. Oggi di anni ne ha 42.

In una intervista alla rivista Rolling Stone ha dichiarato:

“Il difetto che imputo a molte trans è quello di voler passare da donna biologica, che è semplicemente impossibile. Sotto questo aspetto pure loro subiscono una costrizione che impone la società, vogliono essere qualcosa di definito”.

Elenoire ha dichiarato che ricorre alla chirurgia estetica molto spesso, infatti continua a sottoporsi a ritocchi per piacersi. Su Instagram ha 120 mila follower circa e il suo segno distintivo è che ha delle unghie lunghissime ben 14 cm!

Profilo Instagram ufficiale: @elenoire_ferruzzi

Ti potrebbe interessare:

Carriera e vita privata di Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi nel suo profilo Instagram si definisce: public figure, showgirl, attrice, cantante ed icona gay. I suoi sketch sul web l’hanno resa famosa ma è nota soprattutto per le sue ospitate nei locali di Milano. In passato la Ferruzzi ha spesso attaccato Barbara d’Urso definendola: “una ricattatrice ignobile e volgare” e il suo programma “portatore e ricettacolo di batteri ad altissima carica virale”.

Di certo la schiettezza e la sincerità sono tra le sue peculiarità. Si è spesso schierata contro i pregiudizi sui trans che spesso vengono associati alla prostituzione. Elenoire, infatti vuole sdoganare questa immagine e normalizzare la figura delle persone transessuali.

Per quanto riguarda l’amore ne ha avuto solo uno nella sua vita che tuttavia l’ha delusa e che non le ha lasciato niente. Ora vive dell’amore di amici e famiglia. Elenoire ha dichiarato di aver avuto diversi ex noti al mondo dello spettacolo. È amica di molti vip tra cui Simona Ventura e Christian De Sica.