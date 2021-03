Chi è Daniela Martani? Cosa fa nella vita? Scopriamo tutte le curiosità ed i dettagli relativi al concorrente dell’Isola dei Famosi 2021.

Daniela Martani, chi è, cosa fa, da dove viene?

Non tutti la ricorderanno ma la Martani partecipò all’edizione numero 9 del Grande Fratello. Uscì quasi subito dalla Casa di Cinecittà e nel tempo si è dedicata alla conduzione di programmi radiofonici ed è molto apprezzata per le sue doti da DJ.

La Martani è anche una brava cantante e vanta numerose partecipazioni a programmi come Domenica Live, Pomeriggio Cinque, Nemo, Dritto e Rovescio, Fuori dal Coro. Ultimamente ha partecipato come cantante protagonista in uno show di varietà al Teatro Centrale di Roma. Si definisce un’amante del mare e nel suo tempo libero adora stare a contatto con la natura. L’Isola sarà dunque il suo posto ideale?

Testarda, combattiva e coraggiosa Daniela nasce a Roma 47 anni fa e negli anni l’abbiamo conosciuto per essere una vegana convinta. Le sue battaglie contro l’uccisione degli animali e le sue campagne contro chi adotta una dieta differente dalla sua sono note a tutti. Con la comparsa della pandemia, l’abbiamo vista in più trasmissioni televisive negare decisamente la gravità del covid 19 e fregarsene bellamente di indossare la mascherina.

Sicuramente un bel caratterino, forte e magari spacca pelotas, per coloro che dovranno conviverci. Tuttavia, la Martani potrebbe rivelarsi tutt’altro: fragile e dolce e potremmo scoprire un altro aspetto del suo carattere nell’affrontare le sfide della natura, non semplice, come quella delle spiagge Honduregne e le dinamiche del gioco. Un altro grande quesito è: con la fame che avrà riuscirà a resistere e non mangiare il pesce e la carne?

Daniela Martani, chi è: altezza, età, professione, instagram