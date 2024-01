Clelia Cicero è la vincitrice della prima puntata di Tali e Quali 2024 con ben 67 punti. La concorrente vincendo la prima puntata dello show concotto da Carlo Conti si aggiudica di diritto il passaggio alla finale. Sul podio con lei al secondo posto segue il Michele Bravi interpretato da Kevin Pelledoro con i suoi 64 punti. Terzo posto, ultimo gradino del podio di ieri sera per Rinaldo Spinozzi, che ha imitato Gaetano Curreri. Ma chi è Clelia Cicero vincitrice della prima puntata di Tali e Quali 2024? Scopriamo insieme qualcosa in più sulla vincitrice.

Chi è Clelia Cicero vincitrice della prima puntata di Tali e Quali 2024

Carlo Conti è tornato in prima serata con la nuova edizione di Tali e Quali, il varietà di successo in onda su Rai 1, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che vede protagonisti persone comuni capaci di imitare personaggi di spicco della musica nazionale e internazionale. A giudicare le loro performance la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Quarto giudice della puntata di questa sera Vincenzo De Lucia nei panni di Maria De Filippi.

I concorrenti

Durante la puntata andata in onda questa sera in prima serata su Rai 1 sul palco di Tali e Quali 2024 si sono esibiti i concorrenti che ora andiamo ad elencarvi di seguito: Sara Manea imita Annalisa; Vincenzo Imparato è Gigi d’Alessio; Yoly Garcia è Rihanna; Rinaldo Spinozzi, imita Gaetano Curreri; Paolantoni e Cirilli imitano Ivana Spagna; Clelia Cicero è Edith Piaf; Virginio Mussato è Tony Hadley; Giulia Margutta imita Madame; Roberto Tarantini è Jovanotti; Kevin Pelledoro è Michele Bravi; Nessuna pretesa. Un gruppo di cinque voci. Antonio, Enzo, Mirko, Francesco e Roberto imitano i The Beach Boys.

Clelia Cicero vince prima puntata di Tali e Quali 2024: chi è?

Edith Piaf (Clelia Cicero) vince la puntata di stasera con 67 punti e passa alla finale, segue Michele Bravi (Kevin pelledoro) a 64 punti. Clelia Cicero concorrente di 42 anni di tali e Quali 2024 è un’attrice e cantante. Durante la puntata ha scelto di imitare Edith Piaf. Durante l’esibizione è stata molto brava e rispettosa della voce di Edith Piaf. Cristiano Malgioglio non ha apprezzato il mancato ‘vibrato’ che caratterizza la voce il brano di Edith Piaf. Il giurato ogni due per tre viene interrotto dai buu del pubblico.