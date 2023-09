Claudio Roma è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Conosciamo meglio la storia del concorrente, una storia di cadute, ma anche di risalite.

Claudio Roma, età e vita privata del concorrente del Grande Fratello 2023

La porta rossa del Grande Fratello 2023 si è aperta accogliendo 21 concorrenti noti e meno noti. Durante la seconda puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli sono entrati gli ultimi concorrenti ufficiali di questo nuovo GF. Tra questi ha attirato molta curiosità e attenzione Claudio Roma, un 34enne romagnolo con alle spalle un passato controverso. La storia di un ragazzo che ha imparato a rinascere dopo un terribile sbaglio. Un errore che gli è costato tanto, ma di cui non ha alcun problema a parlare perchè quel passato l’ha reso l’uomo realizzato e completo di oggi.

La storia di Claudio ha subito incuriosito il pubblico. Ecco il suo video di presentazione poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Claudio Roma, la storia del concorrente del Grande Fratello: tra cadute e risalite

Il 34enne Claudio Roma è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023. Nato in provincia di Ferrara vive in riviera romagnola, un luogo che ama alla follia. Dopo aver conseguito una laurea in veterinaria, si è affermato come imprenditore nel campo del wellness. Una storia bella quella di Claudio che in passato ha vissuto un momento di grande difficoltà; un terribile errore che l’ha messo a confronto con una realtà più grande di lui.

Claudio, poco prima di entrare al GF, ha raccontato dei problemi avuti con la giustizia: “è stato il momento più basso della mia vita. Quando vai a deludere la tua famiglia che ti dà tutto, a quel punto o vai allo sbaraglio o trovi la forza per diventare qualcun altro perché era l’ultima cosa che si meritavano da me. Ho pagato caro ma è proprio quel caro che mi è servito. Ho fatto servizi sociali, ho fatto volontariato con malati terminali in un ospizio e questo mi ha cambiato tanto. Sono un bravo ragazzo”.

Una volta entrato nella casa, Alfonso Signorini dallo studio ha ripreso l’argomento precisando:

La tua storia ci è subito piaciuta. Tu l’hai pagata. Sei diventato spacciatore per un breve periodo della tua vita. Sei stato colto in flagranza di reato, per questo sei finito qualche giorno in carcere e poi affidato ai servizi sociali.

Le parole di Signorini non sono piaciute né a Claudio né tantomeno al pubblico dei social; entrambi, infatti, hanno sottolineato il poco tatto del padrone di casa nel trattare un tema così difficile. Una cosa è certa: Claudio con la sua forza saprà farsi strada nella casa più spiata d’Italia!